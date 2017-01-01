Bursa'ya terör davaları için 2 yeni ağır ceza mahkemesi

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BURSA (AA) - Bursa'da terör davalarına bakmaya yetkili 9. ve 10. ağır ceza mahkemeleri kuruluyor.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) internet sitesinden duyurduğu kararında, yeni mahkemelerin 17 Nisan'da faaliyete geçeceği bildirildi.

Yeni mahkemelere başkan ve üyelerin atamalarının da yapıldığı kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 12 Şubat 2015 tarihli ve 224 sayılı kararı ile devamında alınan diğer ihtisas kararları dikkate alınarak,

1- Bursa 9 ve 10. ağır ceza mahkemelerinin 17 Nisan itibarıyla faaliyete geçirilmesine, bu tarih itibarıyla Bursa 2 ve 8. ağır

ceza mahkemelerinin derdest dosya puan ortalamasının 3'te 2'sinin komisyon başkanlığınca hesaplanması suretiyle belirlenecek dosya puanı

kadar dosyanın ayrı ayrı olmak üzere 9 ve 10. Ağır Ceza Mahkemelerine tevziine,

2- Yukarıdaki bent uyarınca 9 ve 10. ağır ceza mahkemelerine belirlenen dosya puanı kadar dosya tevzi edildikten sonra 9 ve 10. ağır ceza mahkemelerinin puanlarının 2 ve 8. ağır ceza mahkemelerinin puanlarının ortalamasına eşitlenmesine, bundan sonra gelecek (12 Ocak 2015 tarihli ve 224 sayılı kararın (A) bendinde belirtilen) tüm işlerin 2, 8, 9 ve 10. ağır ceza Mahkemelerine puanlama sistemi kullanılmak suretiyle eşit olarak tevziine,

3- Bursa 2, 8, 9 ve 10. ağır ceza mahkemelerine genel tevziden iş verilmemesine karar verilmiştir."

Kararda ayrıca, Bursa 25 ve 26. asliye ceza mahkemeleri de kaldırılarak, ellerinde bulunan davalar diğer asliye ceza mahkemelerine dağıtıldı.