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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Milli Savunma Bakanı Işık:

10 Nisan 2017 Pazartesi, 13:08

KOCAELİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin, "Yeni sistemle çift başlılık ortadan kalkacak ve hükümet sandıkta belirlenecek. Sandıkta istikrar sağlanırsa, Türkiye'nin bu noktada demokratik kültürünün artık iyice kökleşmesi, yerleşmesi ve olgunlaşmasının da önü açılmış olacak." dedi.

İzmit ilçesindeki bir restoranda "Evet Platformu" tarafından düzenlenen programda kadınlarla bir araya gelen Bakan Işık, 2007 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan olaylara değinerek, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında bilgi verdi.

Işık, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ye geleceğini anımsatarak, "Hani sayın Kılıçdaroğlu bazen yanlışlıkla da olsa doğruları söylüyor. Bir radyo programında dedi ya 'Cumhurbaşkanı ile Başbakan ayrı partilerden olursa ne olacak?' diye. Ee biz zaten bu değişikliği bunun için yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve başbakan anlaşmazlığı nedeniyle vatandaşların ve ülkenin yaşadığı sıkıntıları anlatan Bakan Işık, Türkiye'nin artık kaybedecek zamanı olmadığını, artık bu tür risklerin ve tehlikenin ortadan kaldırılması gerektiğini bildirdi.

- "Böyle muhalefete insanlar ümit bağlayabilir mi?"

Türkiye'nin zaten fiilen geçmiş olduğu bir sistemi resmileştirmek için değişikliği yaptıklarını kaydeden Işık, şunları söyledi:

"Diyorlar ki 'Şimdi sırası mıydı?' Niye? Çünkü şu anda parlamentoda anayasa değişikliği yapıp sizlerin oyuna sunacak bir parlamento aritmetiği var. AK Parti ve MHP, bunu bir araya gelerek yaptı. Şimdi sayın Kılıçdaroğlu, Kocaeli'den şu soruya da cevap versin. Ey Kılıçdaroğlu, AK Parti ve MHP sistemdeki bu çift başlılığı gördü ve buna yönelik Türkiye'nin zaten fiilen geçmiş olduğu sistemi resmileştirmek için Türkiye'ye özgü bazı düzenlemeler yaparak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hazırladı, Meclise getirdi. Sen ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak bir alternatif teklifi hazırlayıp Meclis gündemine getirdin mi? Şimdi il il geziyorsun, salon salon dolaşıyorsun, meydanlara çıkmaya çok cesaret edemiyor. CHP'nin kalesi olarak gördükleri Kocaeli'de sayın Kılıçdaroğlu açık hava meydan mitingi yapamıyor.

Peki AK Parti ve MHP, bu değişiklikleri hazırlayıp, Meclis gündemine getirirken sen neden acaba parlamenter sistemi güçlendirecek, bu çift başlılığı ortadan kaldıracak bir öneri paketi hazırlayıp Meclise getirmedin? Bu soruyu Kocaeli olarak sorma hakkımız yok mu? Bu çift başlılığı sen görmüyor musun? Bazen dediğim gibi yanlışlıkla da olsa söylüyorsun. Bu çift başlılığı ortadan kaldırmak bu ülke için önemli değil mi? Peki niye getirmedin bu teklifi? Getirseydin milletvekilleri de otursaydı, tartışsaydı. Teklifin daha makul olursa, senin teklifin kabul edilme imkanı daha fazla olurdu ama yok, 'Ben öyle çalışmam, benim sırtım terlemeyecek, ben sadece konuşurum. Sabah akşam konuşurum. Her konuşmamda yalan yanlış bir sürü şeyi söylerim. Bazen yanlışın yanına biraz doğru katarım.' Millet ayıklasın dursun.' Böyle muhalefet olur mu? Böyle muhalefete insanlar ümit bağlayabilir mi?"

Işık, iktidarların her rejimde olduğuna işaret ederek, "Muhalefet ancak demokrasilerde vardır. Ama muhalefet olmak en önce sorumlu olmayı gerektirir. Sizin halka ümit vadetmeniz lazım. Şu anda CHP seçmenin bile önemli bir kısmı CHP'den ümitli değil. Böyle bir siyaset olur mu? Evet, tam sırası. Niye? Yarın düşünün, Türkiye bu çift başlılıktan dolayı Allah korusun bir krize girdi. Anayasa değişikliğini halk oylamasına sunacak bir Meclis tablosu da yok. Türkiye ne yapar? Halk bunun bedelini nasıl öder? Daha da önemlisi birileri gelsin, 'bir düdük çalsın bu işler düzelsin' diye birilerini beklemek zorunda mı halk? Onun için hanımlar diyoruz ki, şu anda bu çift başlılığı ortadan kaldırmak Türkiye için gereklidir ve şimdi tam sırasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu sistem halkın güvenini almayan hiç kimseyi iktidar yapmıyor"

Bakan Işık, yeni sistemle çift başlılığın ortadan kalkacağını ve hükümetin sandıkta belirleneceğini belirterek, "Sandıkta istikrar sağlanırsa, Türkiye'nin bu noktada demokratik kültürünün artık iyice kökleşmesi, yerleşmesi ve olgunlaşmasının da önü açılmış olacak." dedi.

Bugün bir gazetede gördüğü habere değinen Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki 'Bu kadar yetkiyi ben bile istemem. Ben de olsam kabul etmem.' Ya sayın Kılıçdaroğlu, sen 7 seçimdir yüzde 25'i bulamadın. Niye bulamadın 7 seçimdir yüzde 25'i? Bakın biraz da espri olsun. Şu anayasa değişikliğini yazarken, bir geçici madde yazsaydık, deseydik ki 'Bu anayasa değişikliği kabulü halinde yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçimine sadece ve sadece Kemal Kılıçdaroğlu katılabilir. Bunun dışında kimsenin adaylığı kabul edilmez ve tek aday sayın Kılıçdaroğlu girer.' Peki sen yüzde 50'ye ulaşabilir miydin? Sayın Kılıçdaroğlu, tek aday olarak girse yüzde 50'ye ulaşabilir miydi? Hayır. Niye ulaşamaz? Halk güvenmediğine yüzde 50 oy verir mi? Tek başına girse yine yüzde 50 alamaz. Niye alamazsın? Çünkü halk yüzde 50'yi sadece güvendiği, inandığı, doğruluğuna, dürüstlüğüne, çalışkanlığına, gayretine, bu ülkeye olan sevdasına güvendiği insanlara verir. Sana güvenmiyor ki.. Onun için bu sistem, halkın güvenini almayan hiç kimseyi iktidar yapmıyor."

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