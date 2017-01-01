Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri

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ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin farklı bölgelerinden Şanlıurfa'ya davet edilen katılımcıların da aralarında bulunduğu yüzlerce kişi, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

Düzenlenen organizasyonlar kapsamında Hakkari'den Edirne'ye, Trabzon'dan Mersin'e kadar 81 ilden vatandaş kentte davet edildi.

Vali Güngör Azim Tuna ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile davetliler, Abide Meydanı'nda bir araya geldi.

Türk, Arap ve Kürt kökenli vatandaşlarla konuklar, ellerinde Türk bayraklarıyla "Vatan sana canım feda" sloganları eşliğinde yaklaşık 300 metrelik bir güzergahta Rabia Meydanı'na yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yürüyüşe katılan Türkiye'nin 7 bölgesinden halk oyunları ekipleri, yörelerine ait oyunları sergiledi.

- "İhanetlere izin verilmeyecek"

Törende konuşan Vali Tuna, Şanlıurfalıların tarihe birlik ve vatanperverlik dersi verdiğini söyledi.

Şehrin her Türk kenti gibi esareti asla kabul etmediğini aktaran Güngör Azim Tuna, işgalcilerin de bunu mağlubiyetle tecrübe ettiğini ifade etti.

Kentin kurtuluşunda aşiretlerin de önemli bir misyon üstlendiğine dikkati çeken Tuna, aşiretlerin milli hassasiyetleriyle topluma o dönemde de güzel örnek olduğunu anlattı.

Aşiretlerin manevi mirasa sadakatle halen sahip çıktığını belirten Vali Tuna, "1920'deki şanlı zaferden 64 yıl sonra 1984'te Meclis tarafından kentimize 'Şanlı' unvanı verilmiştir. TBMM tarafından verilen 'Şanlı' unvanıyla Şanlıurfa ismiyle anılan kentimiz, bu zaferin hatırasını hep taze tutmaktadır. İşgallere boyun eğmeyen Şanlıurfa, 15 Temmuz girişiminde de kenetlenmiş, demokrasi meydanlarına akın etmiş, darbe zihniyetini hezimete uğratmıştır. Çünkü Şanlıurfa'nın tarihinde 11 Nisan 1920 gibi bir galibiyet vardır." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi ise şehre geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Meclis tarafından İstiklal Madalyası verildiğini hatırlattı.

Kentin ihanetlere asla izin vermeyeceğine işaret eden Nihat Çiftçi, "Aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi FETÖ'ye karşı nasıl bir direniş gösterdiyse, artık bu ruh ve azimle bundan böyle bu tür alçak ihanetlere asla izin vermeyecektir. Türkiye tarihte görülmemiş bir kurtuluş mücadelesi verirken, sayısız ihanete ve saldırıya maruz kalırken, içeriden ve dışarıdan kuşatmalara teslim olmuyor, dünyaya kendisini hayran bırakmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.