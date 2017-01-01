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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:

10 Nisan 2017 Pazartesi, 13:20

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin milli eğitime önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, "Eğer kaynakları israf etmezsek, milli geliri artırırsak, artan milli gelirden ayrılan bu daha yüksek oranda payla eğitime daha çok kaynak ayıracağız." dedi.

Yılmaz, Sivas'ta yürüttüğü halk oylaması çalışmaları kapsamında Hafik ilçe meydanında vatandaşlara hitap etti.

Bu ülkenin koalisyonlardan, hükümet pazarlıklarından çok çektiğini belirten Yılmaz, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Necmettin Erbakan'ın, Başbuğ Alparslan Türkeş'in, Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Turgut Özal'ın, Süleyman Demirel'in hayali olduğunu ve onların bu hayalini MHP'nin desteğiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yılmaz, daha sonra MHP İlçe Başkanlığını ziyaret ederek 'hayır' yolunda kimlerin olduğunu vatandaşlara anlatılması gerektiğini aktardı.

Ardından CHP İlçe Başkanlığına geçerek partililere cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin demokrasiye ve milli iradeye daha uygun olduğunu ve niçin 'evet' verilmesi gerektiğini anlatan Yılmaz, daha sonra esnafla selamlaştı ve ilçede kurulan pazarı ziyaret ederek vatandaşlardan destek istedi.

Bir gazetecinin, yeni hükümet sisteminin eğitme nasıl katkı sunacağını sorması üzerine Yılmaz, şunları kaydetti:

"Eğitimde değişmez hedefimiz, kaliteyi artırmaktır. Eğitimde kaliteyi artırmak için merkezi hükümetten eğitime çok büyük bir pay ayırmak lazım. 2002'de merkezi hükümette eğitime yüzde 10 pay ayrılırken şimdi yüzde 20 ayırmaktayız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldiğinde milli eğitime ne katkısı olacaktır? Eğer kaynakları israf etmezsek, milli geliri artırırsak, artan milli gelirden ayrılan bu daha yüksek oranda payla eğitime daha çok kaynak ayıracağız. 'Eğitime daha çok kaynak ayırmak' demek 'öğretmenin maaşını artırmak' demek. 'Daha kaliteli okullar yapmak' demek, 'dersliklerde daha az sayıdaki öğrenciyle eğitimi yürütmek' demek. 'Meslek liselerini yaygınlaştırmak' demek, 'atölyelerini tam olarak tamamlamak' demek, 'stajlarını en kaliteli yerlerde yapmalarını sağlamak' demek, 'üniversitelerdeki eğitimi artırmak' demek, 'üniversitelerin ihtisaslaştırılmasını sağlamak' demek, 'dışarıdan bunları bir kalite denetimine tutmak gerek' demek. Yine 'yüksek bir planlama yaparak ülkenin hangi alanda ihtiyacı varsa o alandaki okulların bölümlerinin açılması, hangi alanda ihtiyaç yoksa o alandaki bölümlerin kontenjanlarını da azaltarak hakkıyla bir planlama yapmak' demek. Kaynağınızı artırırsanız, planlamanızı çok iyi yaparsınız, bunun da eğitime olumlu katkısı olacaktır. Milli geliri artırırsak 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olur."


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