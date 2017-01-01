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"Sütü kaliteli, et verimi yüksek ırklar yetiştirilecek"

10 Nisan 2017 Pazartesi, 13:41
"Sütü kaliteli, et verimi yüksek ırklar yetiştirilecek"

EDİRNE (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, ''Türkiye'nin 150 bin ton et açığı var, sütü az ama kaliteli olan, et verimi yüksek türlere hayvanları dönüştürmeye çalışıyoruz. Böylece ette dışa bağımlılığımızı sona erdirirken, süt ürünlerini de dışa pazarlamanın yollarını arıyoruz.'' dedi.

Daniş, Edirne Süt Üreticileri Birliği ziyaretinde yaptığı konuşmada, Edirne'nin tarımsal anlamda üretim depolarından bir tanesi olduğunu, özellikle bölgede çok kaliteli hayvancılık yapıldığını belirtti.

Edirne'de kaliteli et ve süt üretildiğini anlatan Daniş, özellikle İstanbul pazarına Trakya'nın büyükbaş ve küçükbaşta ciddi tedarik sağladığını vurguladı.

Milli Tarım Projesi kapsamında bitkisel üretimle ilgili Türkiye'yi 941 havzaya ayırdıklarını anlatan Daniş, konuşmasına şöyle devam etti:

''Artık her havzada hangi ürünlerin ekilmesi gerektiğini, hangi ürünler ekildiğinde destekleme alabileceğini ifade ettik. Buradaki amacımız Türkiye'de ürünlerdeki arz talep dengesini sağlayabilmekti. Yine proje kapsamında topraklarımızın rehabilitasyonuyla ilgili ciddi kararlar aldık. Bundan sonraki dönemde 941 havzanın her birinin gübre kullanım kılavuzu olacak. Artık gübre kullanımı toprağın vasfına göre daha kontrollü yapılabilecek. Çünkü toplum sağlığı aslında bitki ve hayvan sağlığıyla alakalı. Milli Tarım Projesi kapsamında hayvancılıkla ilgili de Türkiye'de özellikle doğu bölgemizde meraların geniş olduğu alanlarda yetiştirici bölgesi ilan ettik. Burada damızlık ve et materyallerimizi üretmiş olacağız. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın da içinde olduğu 41 ilde de damızlık düve üretim merkezlerini destekleyeceğiz. En az 500 baş olmak üzere. Buradaki amacımız da artık damızlıkta da dışa bağımlılıktan kurtulmak. Türkiye'nin 150 bin ton et açığı var, sütü az ama kaliteli olan, et verimi yüksek türlere hayvanları dönüştürmeye çalışıyoruz. Böylece ette dışa bağımlılığımızı sona erdirirken, süt ürünlerini de dışa pazarlamanın yollarını arıyoruz.''

Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmez ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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