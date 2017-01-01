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Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Kayseri'de

10 Nisan 2017 Pazartesi, 13:48
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de esnafı ziyaret etti.

Halk oylaması çalışmaları dolasıyla kentte bulunan Bakan Özhaseki, Sivas Caddesi esnafıyla bir araya geldi.

Caddedeki dükkanları gezen Özhaseki, hayırlı işler dileğinde bulunduğu esnaftan 16 Nisan'daki halk oylaması için destek istedi.

Bir balıkçı dükkanını da ziyaret eden Özhaseki, kendisine ikram edilen balıktan tattı.

Özhaseki'ye ziyaretlerinde, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de eşlik etti.

Bakan Özhaseki, Kayseri merkezli yayın yapan bir televizyon kanalının Genel Yayın Yönetmeni Doğan Havur'un, vefat eden annesinin Hunat Camisi'ndeki cenaze törenine de katıldı. Törene, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da iştirak etti.

Özhaseki, Hunat Medresesi önünde AK Parti Gençlik Kollarınca açılan stantta, anayasa değişikliği maddelerinin yer aldığı "Evet" gazetesi de dağıttı.

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