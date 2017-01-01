Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepki

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HATAY (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısı, Memur-Sen üyelerince Hatay'da protesto edildi.

Ellerinde dövizlerle Künefeciler Meydanı'nda toplanan grup "İdlib katliamını lanetliyoruz" mitinginde, slogan atarak saldırıları kınadı.

Memur-Sen İl Başkanı Hasan Urhan, grup adına yaptığı açıklamada, "4 Nisan'da İdlib'de Esed canisinin ölüm makineleri tarafından kimyasal silahlarla yapılan saldırıda çoğu çocuk 150'den fazla kişi hayatını kaybettiğini" aktardı.

İdlib'in ilk olmadığını, engellenmezse son da olmayacağını ifade eden Urhan, şöyle konuştu:

"Hama'da, Halepçe'de, Halep'te yaptıklarını İdlib'de tekrar ettiler. İnsanlık Baas rejiminin vahşetini boş gözlerle izledikçe İran, Rusya ve Esed soykırımı da vahşetlerine devam ediyor. Başta Rusya ve İran olmak üzere rejimi destekleyen bütün unsurlar, son kimyasal katliamdan da öncekilerden de sorumludur. Biz İdlib'e, Halep'e, Şam'a, Deraa'ya özgürlük ve adalet gelinceye kadar sözümüzü söyleyecek, sesimizi yükselteceğiz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine zulümleri ifşa etmeyi, zalimlerle hesaplaşmayı sürdüreceğiz. Esed gitmeli zulüm bitmeli demekten vazgeçmeyeceğiz."

AK Parti İl Başkanı Ahmet Atıç'ın da katıldığı protestoda grup üyeleri bir süre slogan attı ve daha sonra dağıldı.



