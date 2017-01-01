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IĞDIR (AA) - İstanbul'un Çekmeköy Belediyesi, "Çekmeköy'den Iğdır'a Gönül Köprüsü" projesi kapsamında, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Iğdır'ın Tuzluca Belediyesi ile Hoşhaber Belde Belediyesine ekipman ve araç desteği sağladı.

Proje çerçevesinde, Çekmeköy Belediyesinden Tuzluca Belediyesi ile Hoşhaber Belde Belediyesine gönderilen 2 tır yardım malzemesi, birer cenaze aracı, kamyonet, asfalt kesme makinesi, 30 bilgisayar, taziye çadırları, su arama dedektörleri, kırtasiye ve temizlik malzemelerinin teslimi amacıyla Valilik önünde tören düzenlendi.

Törenin açılışında konuşan Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Tuzluca ilçesi ile Hoşhaber beldesi belediyelerine, belediye başkanları hakkında terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle yasal işlem yapılmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapıldığını anımsattı.

Iğdır'da teröre geçit verilmeyeceğini vurgulayan Alpman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Iğdır'ın adı maalesef terörle anılıyordu. Ama son iki yıldır devletimizin terörle kararlı mücadelesi sonucu terör artık Iğdır'da bitme noktasına geliyor. Bu konuda güvenlik güçlerimiz gece gündüz demeden Ağrı Dağı başta olmak üzere operasyon yapıyor. Halkımız da artık güvenlik güçlerine bu konuda eskisinden çok daha fazla destek sunuyor. Bizlere onların inlerini, yerlerini bildiriyorlar."

Alpman, kentte güvenlik korucusu olmak isteyenlerin sayısının da arttığını aktararak, "Temmuz ayında da yeni kadro verilmesi durumunda güvenlik korucusu sayısını artıracağız. Iğdır'da terörün kökünü kazıyacağız. Devletimiz, bu bölgede terörle bu mücadelesini sonuna kadar sürdürecek." ifadesini kullandı.

Çekmeköy'den yardım malzemesi getirildiğine de işaret eden Alpman, görevlendirme yapılan belediyelere verdiği destek dolayısıyla Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ile ekibine de teşekkür etti.

Belediye Başkanı Poyraz da kardeş belediyeleri olan Tuzluca ve Hoşhaber belediyeleriyle ilişkilerini kuvvetlendirmek ve eksiklerini tespit etmek amacıyla geçen ay Iğdır'a bir heyet gönderdiğini anımsattı.

Tuzluca ve Hoşhaber'e ellerinden geldiğince destek olup acil ihtiyaçlarını çözerek kardeşlik köprüsü oluşturma amacıyla yola çıktıklarını dile getiren Poyraz, şunları ifade etti:

"Kardeşliğimizi ve işbirliğimizi güçlendirmek için ekiplerimiz, eksikleri yerinde tespit etti. Biz de Çekmeköy'de koordinasyonu sağlayarak yardımlarımızı topladık. Belediyemizin 'Çekmeköy'den Iğdır'a Gönül Köprüsü' projesi kapsamında bu günde bu yardımları getirdik. Önümüzdeki süreçte Iğdır'dan öğrencileri İstanbul'a davet ederek onları Peygamber Efendimizin övdüğü 'o ne güzel şehir, onu fetheden kumandan ve asker ne güzel' dediği o şehirde misafir edeceğiz."

Konuşmaların ardından İstanbul Çekmeköy'den getirilen ekipman ve araçlar Tuzluca ve Hoşhaber belediyelerine teslim edildi.

Çekmeköy Belediyesinin proje çerçevesinde, Tuzluca ilçesindeki 3 sokağa da parke taşı döşediği belirtildi.