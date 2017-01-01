Şüpheli çanta ile sürpriz kutlama

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NİĞDE (AA) - Niğde'de görev yapan gazeteciler, Türk Polis Teşkilatının 172'nci kuruluş yıl dönümünü, şüpheli çantaya koydukları pankartla sürpriz yaparak kutladı.

Ömer Halisdemir Meydanı'nda bulunan bankın altında şüpheli paket olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevrede önlem aldı. Bomba imha uzmanının kıyafetini giyerek incelediği çantadan, "10 Nisan Polis Gününüzü Kutlarız. Sizleri çok seviyoruz." yazılı pankart çıktı.

Polisler, sürpriz karşısında hem şaşırdı, hem sevindi. Çevredeki vatandaşlar da kutlama pankartını görünce alkışladı.

Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, gazetecilere, sürprizden sadece kendisinin bilgisi olduğunu ifade ederek, "Arkadaşlara bilgi vermedim sürpriz olsun diye. Sürpriz mahiyetindeki şüpheli çanta bırakıldıktan sonra arkadaşları olay yerine sevk ettim. Onlar için de tahmin ediyorum günün anlamına özgü bir sürpriz oldu. Bizi böyle bir günde düşünmüş olmanızdan ve sürpriz yapmanızdan dolayı mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Günün en güzel hediyesi bu oldu, bize hatıra da oldu. Gazeteci arkadaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Polisin de gazetecilerin de kamu görevi yürüttüğüne dikkati çeken Kurt, "Gece gündüz beraberiz. Sizlerin kamuoyunu aydınlatma anlamında çok başarılı hizmetleriniz ve çalışmalarınız var. Biz de kamu güvenliğini sağlama anlamında çalışıyoruz. Sizler bizi, bizler de sizi görev yapma anlamında destekliyoruz. Hoşgörü çerçevesinde gayet anlayışlı görev yapıyoruz. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bomba imha uzmanı Korkmaz Aytaç da meslek hayatında ilk kez böyle bir sürpriz yaşadığını belirterek, "Normal bir şüpheli paket olarak anons aldım. Olay yerine yakındım. Arkadaşlarla geldik. Terörle Mücadele ve Olay Yeri İnceleme ekipleriyle her zaman yaptığımız gibi çevre güvenliğini aldık. Şüpheli çantaya müdahale ettik. İçerisindeki sürprizi gördük. Benim için ilk oldu. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Gazeteci Muhammed Yasir Aydoğan ise Türk Polis Teşkilatının 172'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sürpriz kutlama hazırladıklarını ifade ederek, "Gazeteciler olarak Emniyet Müdürümüz Ali Kemal Kurt'un bilgisi dahilinde böyle bir sürpriz hazırladık. Gayet hoş karşılandı, teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Gazeteciler, polis teşkilatı adına Emniyet Müdürü Kurt'a çiçek de takdim etti.