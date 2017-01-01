Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yılı

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ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Manavgat Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, Polis Günü'nü kutladı.

Manavgat'ta ilk olarak pazar yerinde vatandaşlarla sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, daha sonra beraberindeki AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer ile Manavgat Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Polis Günü'nü kutladı.

Çavuşoğlu'nun İlçe Emniyet Müdürlüğünün kafeteryasında polislerle sohbet ettiği sırada ana okulu öğrencileri geldi. Polis Günü'nü kutlamak için gelen çocuklarla da sohbet Çavuşoğlu, minik öğrencilere boyama kitabı hediye etti.

Polis ve ana okulu öğrencileriyle fotoğraf çektiren Çavuşoğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı.