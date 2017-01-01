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BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Yalova, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik'te Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Makamında kutlama için gelen personeli ağırlayan Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaptığı açıklamada, emniyet teşkilatının millete kararlılıkla hizmet etmeye devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu mücadelede şehit olan bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize ve ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Emniyet teşkilatımız her türlü terörle mücadelede elinden geleni yapmaktadır. Son olarak 15 Temmuz kalkışmasında FETÖ'nün hain darbe girişiminde milletimizin desteğiyle darbenin önlenmesinde, terörle mücadelenin tüm evrelerinde özveriyle görev yapmaktadır." dedi.

Yıldız, çeşitli birimlerden gelen personeli kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutladı.

- Eskişehir

Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

Dinç, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Şanlı tarihinin hiçbir evresinde düşmana boyun eğmemiş Türk milletinin evladı olan polis teşkilatının terörle mücadelede başarılar gösterdiğini ifade eden Dinç, "Bu uğurda şehit ve gazi vererek 15 Temmuz gecesinde de FETÖ mensuplarının hain darbe girişimine ülkenin dört bir yanında milleti ile kahramanlık destanları yazarak engel olmuş, gururla geçen 172 yıllık tarihine altın bir sayfa daha eklenmiştir." dedi.

Törene, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 17 Ocak'ta Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Ali Sevim'in (32) eşi Demet Sevim, 1 yaşındaki oğlu Eyüphan ile katıldı.

Sevim, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu ve kendisi için gururlu bir gün yaşadıklarını aktararak oğlunun şehit babasına yakışır bir evlat olması için uğraş verdiklerini anlattı. Eşinin işitme engelli anne ve babası Eyüp ve Fatma Sevim'in torunlarını yanından ayırmadığını vurgulayan Demet Sevim, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını dile getirdi.

Öte yandan evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Metin İbiş için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Vali Azmi Çelik, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve öteki ilgililer katıldı.

Evli ve 3 çocuk babası İbiş'in cenazesi, Göztepe Camisi'nde kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

- Yalova

Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık tarafından, Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

3. Sınıf Emniyet Müdürü Cüneyt Çiçek, yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onur, gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "Bir taraftan kamu düzeni ve güvenliğini sağlama, diğer taraftan suç ve suçluyla mücadele ederken, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve güvence altına alınması noktasında ince bir çizgide görev ifa etmek durumunda olduğu unutulmamalıdır. Hedeflerimizi yakalamak ve buna ayak uydurmak, hukuk kurallarını doğru, tarafsız, adaletli bir şekilde uygulamakla mümkündür." dedi.

Belediye Başkan Vekili Adil Ürekli ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Yeşilöz, siyasi partilerin il başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı törenin ardından İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, polis lokalinde tebrikleri kabul etti.

- Kütahya

Kütahya Valiliği önündeki törende, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Çevik ve birim müdürleri Vali Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

Tören, Kütahya Polisevi'nde kutlamaların kabulüyle devam etti.

- Çanakkale

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Celal Sel tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polis memurları ile emekli polisler katıldı.

- Balıkesir

Balıkesir'de Atatürk anıtı önünde gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, buradaki konuşmasında, devlet olmanın en önemli gereksinimlerden birinin de adalet ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması olduğunu söyledi.

Törende, emniyet müdür yardımcıları şube müdürleri, polisler ve vatandaşlar hazır bulundu.

- Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdür Vekili Murat Soysay, çok sayıda polis ve vatandaşlar katıldı.

Program, Namal ve Soysay'ın Atatürk anıtına çelenk bırakması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.