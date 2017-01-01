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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Eylem yapan patates üreticisi çiftçiler beraat etti

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:25

ADANA (AA) - Adana'da ürettikleri patatesi satamadıkları gerekçesiyle kanuna aykırı eylem yaptıkları ve polis memurlarına hakaret iddiasıyla yargılanan 11 çiftçi beraat etti.

Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz bazı sanık çiftçiler ile avukatları katıldı.

Sanıklardan E.K, tarlada çalışırken silah sesi duyunca olay yerine gittiğini söyledi.

O sırada eylem yapanların dağıldığını ifade eden E.K, "Kimseye hakaret etmedim, polise direnmedim. Ben şu anda burada neden olduğumu dahi bilmiyorum." diyerek beraatini istedi.

Köy muhtarı M.K. de olay günü tarladan dönerken eylem yapan çiftçileri gördüğünü belirterek, eylem yapanları uyararak dağıttığını, buna rağmen olay yerine gelen polislerin kendisine küfür ve hakaret ettiğini ileri sürdü.

Diğer sanık çiftçiler de suçlamayı kabul etmedi.

Müşteki polis memuru C.Y. de aradan uzun zaman geçtiği için olayı tam olarak hatırlamadığını belirterek, "Ben orada kamu adına görev aldım. Darbedildim. Onlar izleyici değillerdi, ana yolu kapatmışlardı. Devlet büyüklerine hakaret ediyorlardı. Benim orada silah kullanmamın nedeni, o bölgenin terör bölgesi olan Küçükdikili'ye yakın olması ve bir hafta önce polisin PKK'lı bir teröristi öldürmüş olmasıydı. Bunun etkisi ile silah kullandım." dedi.

Mahkeme hakimi, sanık çiftçilerin "Görevi yaptırmamak için direnme ve kamu görevlisine karşı hakaret" suçunu işleme kast ve taksirlerinin olmadığı, "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme yönetme bunların hareketlerine katılma" suçunu işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

Ayrıca, polis memuruna direnerek görevini yaptırmadığı iddia edilen İ.K. de meşru savunmada bulunduğu gerekçesiyle beraat etti.

Mahkeme hakimi, gerekçeli kararında, eylemin yapıldığı yere yakın Küçükdikili mevkisinde kısa süre önce polisin PKK'lı bir teröristi öldürdüğü ifade ederek, polis memurunun eylemi farklı algılayarak agresif hareketler sergilediğini ve olayların bu şekilde geliştiğini kaydetti.

Patates üreticisi çiftçiler, ürettikleri patatesleri satamamaları ve düşük ücret verilmesine tepki göstermek amacıyla 24 Nisan 2016'da Büyükdikili Mahallesi otoban bağlantı yolunda traktörleriyle eylem yapmış, olay yerine gelip yolun açılmasını isteyen polis memurları ile çiftçiler arasında arbede yaşanmıştı.

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