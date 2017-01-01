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KOCAELİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Sadece 23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 91 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bunlardan 7 bin 71'i ölü olarak ele geçirildi. Bin 20'si yaralı olarak, 963'ü yakalamayla, bin 37'si de teslim alınarak etkisiz hale getirildi. Çok büyük bir mücadele veriyoruz." dedi.

İzmit Polis Evi’nde şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Bakan Işık, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılını kutladı.

Bakan Işık, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından birinin güvenlik olduğunu vurgulayarak, "Kendini güvende hissetmeyen hiçbir insan rahat hareket edemez, kendini güvende hissetmeyen hiçbir topluluk ve hiçbir ülke kendini rahat hissedemez. Doğru ve sağlıklı kararlar alamaz." dedi.

Polis teşkilatlarının bu ihtiyaçları karşıladığını, halkın huzur, güvenlik ve asayişini sağladığını, bunun için fedakarca hizmet ettiklerini vurgulayan Bakan Işık, şunları söyledi:

“Bu açıdan polislerimizin ne kadar büyük bir fedakarlıkla çalıştığını, bu ülke için, bu vatan için, bu ülkenin huzur ve esenliği için ne kadar büyük bir mücadele verdiklerinin yakinen şahidiyim. Gerçekten büyük bir fedakarlık yapıyorsunuz, şehirlerimizin ve ülkemizin huzuru için insanüstü gayret gösteriyorsunuz, hepinize müteşekkiriz. Zaman zaman canınız pahasına bu görevi ifa ediyorsunuz. Bugün aramızda şehit aileleri var. Bu ülke huzurla yoluna devam etsin diye, halk içerisinde mutlulukla yaşasın diye, bu ülkenin güvenliği için gözünü kırmadan canını feda etmiş şehitlerimiz var. Rabbim her birinden razı olsun, şehadetlerini kabul eylesin. Bu uğurda yaralanan ve gazi olan değerli gazilerimiz var. Onlara da Rabbimden sağlık ve hayırlı ömürler niyaz ediyorum."

- "10 bin 91 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi"

Bakan Işık, bu toprakların kolay vatan olmadığına işaret ederek, "Herhalde kutsal toprakların dışında en değerli toprakların üzerinde yaşıyoruz. Çünkü uğruna en çok şehit verilen topraklar bu topraklar. Bize düşen en önemli iki görev, şehitlerimizin ailelerine karşı sorumluluklarımızı en üst düzeyde sonuna kadar yerine getirmek ve şehitlerimize layık olmak. Allah'a hamd olsun devletimiz şehit ailelerini hiç yalnız bırakmıyor. Bizler de şehit ailelerini ve gazilerimizi yalnız bırakmamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu ülkenin huzuruna kasteden, bu ülkenin güvenliğine göz diken her birinin gözünü oymak, onları eylem yapamaz hale getirmek ve 'Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir' ifadesiyle bunlara gereken dersi vermek hepimizin vatan borcudur." diyen Bakan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok şehit verdik ve vermeye devam ediyoruz. Malazgirt'ten beri binlerce on binlerce şehidimiz var. Ve maalesef şehit vermeye devam ediyoruz. Çünkü hala vatanımızın üzerinde gözü olan birtakım odakların olduğunu biliyoruz, bunlara karşı amansız mücadelemizi sürdürüyoruz. Sadece 23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 91 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bunlardan 7 bin 71'i ölü olarak ele geçirildi. Bin 20'si yaralı olarak, 963'ü yakalamayla, bin 37'si de teslim alınarak etkisiz hale getirildi. Çok büyük bir mücadele veriyoruz."

(Sürecek)