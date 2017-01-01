10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bakan Işık, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:34
Bakan Işık, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

KOCAELİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Sadece 23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 91 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bunlardan 7 bin 71'i ölü olarak ele geçirildi. Bin 20'si yaralı olarak, 963'ü yakalamayla, bin 37'si de teslim alınarak etkisiz hale getirildi. Çok büyük bir mücadele veriyoruz." dedi.

İzmit Polis Evi’nde şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Bakan Işık, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılını kutladı.

Bakan Işık, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından birinin güvenlik olduğunu vurgulayarak, "Kendini güvende hissetmeyen hiçbir insan rahat hareket edemez, kendini güvende hissetmeyen hiçbir topluluk ve hiçbir ülke kendini rahat hissedemez. Doğru ve sağlıklı kararlar alamaz." dedi.

Polis teşkilatlarının bu ihtiyaçları karşıladığını, halkın huzur, güvenlik ve asayişini sağladığını, bunun için fedakarca hizmet ettiklerini vurgulayan Bakan Işık, şunları söyledi:

“Bu açıdan polislerimizin ne kadar büyük bir fedakarlıkla çalıştığını, bu ülke için, bu vatan için, bu ülkenin huzur ve esenliği için ne kadar büyük bir mücadele verdiklerinin yakinen şahidiyim. Gerçekten büyük bir fedakarlık yapıyorsunuz, şehirlerimizin ve ülkemizin huzuru için insanüstü gayret gösteriyorsunuz, hepinize müteşekkiriz. Zaman zaman canınız pahasına bu görevi ifa ediyorsunuz. Bugün aramızda şehit aileleri var. Bu ülke huzurla yoluna devam etsin diye, halk içerisinde mutlulukla yaşasın diye, bu ülkenin güvenliği için gözünü kırmadan canını feda etmiş şehitlerimiz var. Rabbim her birinden razı olsun, şehadetlerini kabul eylesin. Bu uğurda yaralanan ve gazi olan değerli gazilerimiz var. Onlara da Rabbimden sağlık ve hayırlı ömürler niyaz ediyorum."

- "10 bin 91 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi"

Bakan Işık, bu toprakların kolay vatan olmadığına işaret ederek, "Herhalde kutsal toprakların dışında en değerli toprakların üzerinde yaşıyoruz. Çünkü uğruna en çok şehit verilen topraklar bu topraklar. Bize düşen en önemli iki görev, şehitlerimizin ailelerine karşı sorumluluklarımızı en üst düzeyde sonuna kadar yerine getirmek ve şehitlerimize layık olmak. Allah'a hamd olsun devletimiz şehit ailelerini hiç yalnız bırakmıyor. Bizler de şehit ailelerini ve gazilerimizi yalnız bırakmamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu ülkenin huzuruna kasteden, bu ülkenin güvenliğine göz diken her birinin gözünü oymak, onları eylem yapamaz hale getirmek ve 'Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir' ifadesiyle bunlara gereken dersi vermek hepimizin vatan borcudur." diyen Bakan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok şehit verdik ve vermeye devam ediyoruz. Malazgirt'ten beri binlerce on binlerce şehidimiz var. Ve maalesef şehit vermeye devam ediyoruz. Çünkü hala vatanımızın üzerinde gözü olan birtakım odakların olduğunu biliyoruz, bunlara karşı amansız mücadelemizi sürdürüyoruz. Sadece 23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 91 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bunlardan 7 bin 71'i ölü olarak ele geçirildi. Bin 20'si yaralı olarak, 963'ü yakalamayla, bin 37'si de teslim alınarak etkisiz hale getirildi. Çok büyük bir mücadele veriyoruz."

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

Sanayi üretim endeksi
YEREL

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ
Bakan Işık, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
YEREL

BAKAN IŞIK, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: (2)
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU: (2)

Kaymakam Arslan'dan Veda Ziyareti
YEREL

KAYMAKAM ARSLAN'DAN VEDA ZİYARETİ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: (1)
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU: (1)
Gebzeli anneler için yeni bir spor merkezi daha hizmete girdi
YEREL

GEBZELİ ANNELER İÇİN YENİ BİR SPOR MERKEZİ DAHA HİZMETE GİRDİ
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık: &quot;Terörle yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Sadece 23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 91 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bunlardan 7 bin 71'i ölü olarak ele geçirildi. Bin 20'si yaralı olarak, 963'ü yakalamayla, bin 37'si de teslim alınarak etkisiz hale getirildi. Çok büyük bir mücadele veriyoruz.&quot;
YEREL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK: "TERÖRLE YOĞUN BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDİYORUZ. SADECE 23 TEMMUZ 2015'TEN BUGÜNE KADAR 10 BİN 91 BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ. BUNLARDAN 7 BİN 71'İ ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ. BİN 20'Sİ YARALI OLARAK, 963'Ü YAKALAMAYLA, BİN 37'Sİ DE TESLİM ALINARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ. ÇOK BÜYÜK BİR MÜCADELE VERİYORUZ."
Harran'dan Harput'a ezgiler konseri
YEREL

HARRAN'DAN HARPUT'A EZGİLER KONSERİ
Başkan Karabacak Sinoplular ile bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN KARABACAK SİNOPLULAR İLE BİR ARAYA GELDİ
Milli Savunma Bakanı Işık:
YEREL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK:
Milletvekili Katırcıoğlu Körfezli kadınlarla bir araya geldi
YEREL

MİLLETVEKİLİ KATIRCIOĞLU KÖRFEZLİ KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ
Yukarı Hereke'ye kapalı pazar yapılıyor
YEREL

YUKARI HEREKE'YE KAPALI PAZAR YAPILIYOR
Nihat Hatipoğlu Darıca'da sevenleriyle buluştu
YEREL

NİHAT HATİPOĞLU DARICA'DA SEVENLERİYLE BULUŞTU
Kocaeli'de yol çizgileri yenileniyor
YEREL

KOCAELİ'DE YOL ÇİZGİLERİ YENİLENİYOR
Körfez'de 'evet' için yoğun mesai sürüyor
YEREL

KÖRFEZ'DE 'EVET' İÇİN YOĞUN MESAİ SÜRÜYOR
Körfez'de 412 öğrenci daha bisikletine kavuştu
YEREL

KÖRFEZ'DE 412 ÖĞRENCİ DAHA BİSİKLETİNE KAVUŞTU
Başkan Köşker TÜGVA'lı gençlerle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER TÜGVA'LI GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
Milletvekili Hürriyet kapı kapı 'Hayır' istedi
YEREL

MİLLETVEKİLİ HÜRRİYET KAPI KAPI 'HAYIR' İSTEDİ
Darıca'da 16 Nisan diriliş parkı açıldı
YEREL

DARICA'DA 16 NİSAN DİRİLİŞ PARKI AÇILDI
Kartepe Belediyesi'nden sağlıklı bir yuva
YEREL

KARTEPE BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI BİR YUVA
İzmit'te 674 öğrenci daha bisikletlerine kavuştu
YEREL

İZMİT'TE 674 ÖĞRENCİ DAHA BİSİKLETLERİNE KAVUŞTU
Nihat Hatipoğlu Gebze'ye geldi
YEREL

NİHAT HATİPOĞLU GEBZE'YE GELDİ
Kartepe Atla Terapi Merkezi inşaatı hızla yükseliyor
YEREL

KARTEPE ATLA TERAPİ MERKEZİ İNŞAATI HIZLA YÜKSELİYOR
Çevre gönüllüsüne belediyeden teşekkür
YEREL

ÇEVRE GÖNÜLLÜSÜNE BELEDİYEDEN TEŞEKKÜR
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından dev böcek çıkardılar!