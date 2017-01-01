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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: (1)

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:35

KOCAELİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı makamının herkesin ortak paydası olduğunu belirterek, "İster çocuk ister yaşlı, ister kadın ister genç, ister erkek ister sade vatandaş olsun, hepimizi temsil ediyor. O nedenle Cumhurbaşkanlığı makamı ortak paydamızdır. Cumhurbaşkanlığı makamını bir partinin makamına dönüştürürseniz, ortak payda olmaktan çıkar. Kimi temsil eder? Kendisine oy veren partilileri temsil eder. O zaman cumhurun başkanı olmaz." dedi.

İzmit'te muhtar ve azalarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kendilerinin rahat uyuması, sokaklarda rahat gezmesi için polislerin 24 saat çalıştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, polise ve askere sıkılan her kurşunun millete sıkıldığını söyledi.

- "Yeni yapılan düzenlemeyle cumhurbaşkanı tarafsız olmayacak"

Kılıçdaroğlu, anayasanın bir ülkede yaşayan bütün vatandaşların haklarını güvence altına alma özelliği bulunduğunu dile getirerek, anayasanın hukukun üstünlüğü savunduğunu, üstünlerin hukukunu savunmadığını bildirdi.

Vatandaşın can ve mal güvenliğini temel haklarla anayasanın sağladığını, Türkiye'nin anayasalarının 1921'le başladığını anlatan Kılıçdaroğlu, 1921 Anayasasının birinci maddesinin "Hakimiyet, bila kaydü şart milletindir" olduğunu anımsattı.

Meclis kurulmadan bu maddenin anayasaya konulduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Yani hakimiyet sarayın değil, milletindir denmiştir. Sonra 1924 Anayasasında da aynı kural vardır birinci maddede. Bugünkü anayasamızda da aynı ifade vardır. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' der. Bu yapı içinde en tepedeki kişi cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır. Baştan beri cumhurbaşkanı tarafsızdır. Yeni yapılan düzenlemede cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin de genel başkanı olacak. Yani tarafsız olmayacak. Şunu düşünebilirsiniz; 'Cumhurbaşkanı tarafsız olmasın ne olur?' Tarafsızlığın önemi nedir? Neden cumhurbaşkanı tarafsızdır? Cumhurbaşkanlarının tarafsızlığının önemi şuradan kaynaklanıyor; Cumhurbaşkanlığı adı üstünde cumhurun, yani 80 milyonun başkanıdır. Hangi partiden olursa olsun, hani kimlikten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, hangi bölgede yaşarsa yaşasın 80 milyonu cumhurbaşkanı temsil eder. Nasıl? Bayrakla temsil eder.

Neden cumhurbaşkanı tarafsız olmak zorundadır? Cumhurbaşkanlığı makamı, bizim ortak paydamızdır, her partilinin, her kişinin. İster çocuk ister yaşlı, ister kadın ister genç, ister erkek ister sade vatandaş olsun, hepimizi temsil ediyor. O nedenle Cumhurbaşkanlığı makamı ortak paydamızdır. Cumhurbaşkanlığı makamını bir partinin makamına dönüştürürseniz, ortak payda olmaktan çıkar. Kimi temsil eder? Kendisine oy veren partilileri temsil eder. O zaman cumhurun başkanı olmaz. Oy kullanırken sandığa giderken 'evet' veya 'hayır' oyu kullanırken bunu düşünmek zorundasınız."

Bu durumun devlet yönetim anlayışıyla ilgisi olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı, partinin genel başkanı olursa hakim tayin edecek. Siz bir partinin genel başkanı, bir mahkemeye hakim tayin ettiğinde o hakimin adaletli davranacağına inanıyor musunuz? Ben hakim tayin edersem, Adalet ve Kalkınma Partili bir vatandaş da o hakime düşerse, doğru karar verse bile ona inanır mı? İnanmaz, ben de inanmam. Onun için diyoruz tarafsız olması lazım." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, adaletin öneminden bahsederek, "Hakim tayin ettiğiniz andan itibaren adaleti çökertirsiniz. Adalet çok önemli bir kavramdır. Hak, hukuk ve adalet çok önemlidir. Hangi inançtan olursanız olun bütün inançların temelinde adalet vardır. Bütün inançların temelinde hak ve hukuk vardır. Siz adaleti, hakkı ve hukuku bir siyasi partinin genel başkanına teslim ederseniz, ülkenin geleceğini karanlığa yönlendirirsiniz. Bu kadar açık. Tercih milletin." değerlendirmesinde bulundu.

Bugünkü anayasaya göre, yurt dışı seyahatlerinde cumhurbaşkanına TBMM başkanının vekalet ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "tek adam rejimi" olarak nitelendirdiği yeni sistemde, onun yerine başkan yardımcılarından birisinin vekalet edeceğini savundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Demokrasiyi savunursak sayın cumhurbaşkanı da seçimle geliyor. Ona vekalet edecek kişi neden seçimle gelmesin? Neden TBMM başkanı vekalet etmesin? Ne eksiği var TBMM başkanının? Bütün siyasi partilere tarafsız. Demokrasiye ihanet ediyoruz. Seçimle gelmeyen birisi, Türkiye Cumhuriyetini temsil edecek. Hangi yetkilere sahip olacak? Seçimle gelmeyen birisi cumhurbaşkanının sahip olduğu bütün yetkilere sahip olacak. Sayın cumhurbaşkanı gitmiştir bir yere, öğlenden sonra 'Ben Meclisi feshettim.' diyebilir. Yetkisi var mı? Var. Diyebilirsiniz ki 'Velaket eden biri feshedebilir mi?' Ben de biliyorum olmayabilir, olmaması da zaten normaldir ama öyle bir yetki veriyorsunuz ki birisi gelir 'Ben feshettim.' der."

(Sürecek)

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