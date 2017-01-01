Halk oylamasına doğru

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KARABÜK (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, halk oylamasına ilişkin, "16 Nisan’da sandıklardan 'Hayır' çıkmasını isteyenler, isterler ki 'Türkiye kötüye gitsin, kötü yönetilsin, iflas etsin.' O nedenle 'Hayır'a çalışıyorlar." dedi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Şahin, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının ne kadar önemli olduğunu, Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini istemeyenlerin "Hayır" çıksın diye çabalamasından anlaşıldığını söyledi.

Halk oylamasında "Evet" çıkmasını istemeyenlerin Türkiye için hiç hayırlı bir rüya görmediklerini ifade eden Şahin; "16 Nisan’da sandıklardan 'Hayır' çıkmasını isteyenler, isterler ki 'Türkiye kötüye gitsin, kötü yönetilsin, iflas etsin.' O nedenle 'Hayır'a çalışıyorlar. Arkadaşlar onlara bakarak 16 Nisan’da hangi renkte oy verebileceğimizi çok kolaylıkla basit bir düşünce ile bulabilirsiniz. Kandil 'Hayır çıksın' diyor, 15 Temmuz’da Türkiye’ye haince bir darbe girişiminde bulunan FETÖ 'Hayır çıksın' istiyor." diye konuştu.

Şahin daha sonra, Akmanlar, Sarayköy, Satuk, Tır ve Güney köylerine giderek köylülerle sohbet etti.