Türk Kızılayından Suriyelilere yardım

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SİVAS (AA) - Türk Kızılayı Sivas Şube Başkanlığınca temin edilen gıda malzemelerini taşıyan 4 yardım tırı, Suriye'ye gönderildi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hükümet Meydanı'nda gerçekleşen uğurlama töreninde konuşan Vali Davut Gül, Sivas'ın kadim, asil bir şehir olduğunu belirtti.

Kızılay yetkililerine teşekkür eden Gül, "Sivaslıların çok parası yok ama cömert insanlar. Dünyanın neresinde ihtiyaç sahibi varsa ona mutlaka el uzatıyorlar. Türk Kızılayı Sivas Şubesi, daha önce de bölgeye yardım gönderdi. Bugün de 4 tır yiyecek yardımı gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın "veren el" olarak anılmasının önemine de işaret eden Vali Gül, hayır sahiplerini bu anlamlı desteklerinden dolayı tebrik etti.

Türk Kızılayı Sivas Şubesi Başkan Yardımcısı Musa Emmioğlu da Suriye'de yaşanan üzücü olaylara değinerek, İdlib'de kimyasal saldırıdan zehirlenen Müslümanlara yardım etmek amacıyla bölgenin talepleri doğrultusunda 2 tır su, 1 tır meyve suyu ve 1 tır bisküvi gönderildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından yardım tırları dua edilerek İdlib'e uğurlandı.

Programa, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın da katıldı.