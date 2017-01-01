10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Parasını ödeyemediği aracı kundakladı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:56
Parasını ödeyemediği aracı kundakladı

BARTIN (AA) - Bartın'da bir kişinin, parasını ödeyemediği için geri alınan otomobili galeride kundaklama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, Kozcağız beldesinde oto galeri işiyle uğraşan E.T. (33), K.Ç. adlı kişiye otomobil sattı.

Galerici E.T, otomobilin parasını ödeyemediği gerekçesiyle aracı geri aldı.

Duruma sinirlenen K.Ç. de gece saatlerinde Fatih Mahallesi'ndeki dükkanın önünde park halinde bulunan otomobili, benzin dökerek ateşe verdi.

Galerideki başka bir otomobilin de yandığı olayda, vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli K.Ç'nin işlemleri sürüyor.

Bu arada otomobillerin kullanılamaz hale geldiği kundaklama olayı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, K.Ç'nin, montunun içine sakladığı benzin bidonuyla galerinin önüne gelmesi, benzini dökerek otomobilleri ateşe vermesi ve olay yerinden kaçması yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Bartın'da FETÖ/PDY davaları
YEREL

BARTIN'DA FETÖ/PDY DAVALARI
Türk Polis Teşkilatının 172'nci kuruluşu kutlandı
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 172'NCİ KURULUŞU KUTLANDI
Bandırma'da Türkmen boyları konuşuldu
YEREL

BANDIRMA'DA TÜRKMEN BOYLARI KONUŞULDU
Türkmenler Kerkük'e dev bayrak dikti
YEREL

TÜRKMENLER KERKÜK'E DEV BAYRAK DİKTİ
Bartın'da enerji hattı çalışmaları sürüyor
YEREL

BARTIN'DA ENERJİ HATTI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından dev böcek çıkardılar!