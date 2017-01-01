Muğla'dan Suriyeli öğrencilere kırtasiye yardımı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da kampanyayla toplanan kırtasiye malzemeleri, düzenlenen törenle Suriye'nin Azez, Cerablus, Çobanbey ve El-Bab bölgelerinde eğitimlerine tekrar başlanan öğrencilere gönderildi.

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü, 20 Mart'ta başlattığı kırtasiye yardım kampanyasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı sonrası Suriye'nin Azez, Cerablus, Çobanbey ve El-Bab bölgelerinde yeniden eğitim hayatlarına dönen öğrencilere destek verdi.

Yaklaşık 500 bin lira değerinde kırtasiye malzemesi yüklenen tır, yola çıkmadan önce Muğla Valiliği önünde tören düzenlendi.

Programda konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği anlamlı kampanyadan dolayı eğitim camiasını kutladı.

Yardımsever ve cömert bir ilde vali olarak görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Çiçek, şöyle konuştu:

"Yanı başımızdaki Suriye'deki bu acı tabloyu en kısa zamanda düzeltmek istiyoruz. Hem kendi çocuklarımızı hem Suriyeli kardeşlerimizin çocuklarını bugüne değil, yarına yetiştirmek istiyoruz. Geleceğe hazırlamak istiyoruz. Suriye'de silah ve ateş altında olan çocuklarımızı cehaletten kurtarmak istedik. Kampanyamız halen sürmesine rağmen bir tır dolusu kırtasiye malzemesi şu anda çocuklarımızın eğitimi için gerekli olan neyse onları aldık ve tırla gönderiyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ise eğitimin önemine vurgu yaparak, barışın ve huzurun eğitimle perçinlenebileceğini belirtti.

Suriye'de bir trajedi yaşandığının altını çizen Ekinci, "Daha bir hafta önce çocukların üzerine kimyasal silahlarla saldırılıyor, binlerce insan katlediliyor. Maalesef tüm dünya bunlara seyirci kalıyor. Biz buna seyirci kalamadık ve valimizin önderliğinde bir kampanya düzenledik. Muğla'nın cömert insanları, velileri bu kampanyamıza gerçekten büyük destek verdiler. Toplanan kırtasiye yardımlarını Suriye'deki Azez, Çobanbey, Cerablus ve El-Bab'a ulaştırmak üzere bu yardım tırını yola çıkarıyoruz." diye konuştu.

Konuşmalar sonrası İl Müftüsü Abdurrahman Koçak tarafından okunan duanın ardından yardım tırı yola çıktı.