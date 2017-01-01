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Bakan Işık, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:14

KOCAELİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Artık insansız hava araçlarımız, 3 bin-3 bin 500 rakımlı dağlarda terörist avlıyor. Dağlar teröristler için artık güvenli sığınaklar olmaktan çıktı. Artık Allah'a hamdolsun mağarasından başını çıkaranın tepesine bombanın yağdığı bir dönemi yaşıyoruz." dedi.

İzmit Polis Evi'nde şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Işık, 35 yıllık terörle mücadele tarihinde polisin, askerin, gönüllü köy korucularının ve halkın en yüksek koordinasyonu sağladığı, tam uyum, birlik ve beraberlik içerisinde operasyon yaptığı, terör örgütüne darbe üzerine darbe indirilen bir dönemi yaşadıklarını söyledi.

"Şehitlerin kanının yerde kalmadığını ve şehitlere uzanan her elin birer birer kırıldığını" dile getiren Işık, bunu kararlılıkla sonuna kadar sürdüreceklerini, bir daha kimsenin "yan bakamayacağı" bir noktaya Türkiye'yi hızla taşıdıklarını kaydetti.

Işık, şu anda bölücü terör örgütünün çok ağır darbeler aldığını vurgulayarak, "Hamdolsun eylem yapamaz noktaya doğru da hızla ilerliyor ama şunu da biliyoruz ki bu terör örgütünü bertaraf ettikten sonra Türkiye'yi maalesef uğraştıracak başka birtakım taşeronlar, başka birtakım örgütler çıkarmaya çalışacaklar. Bunlara fırsat vermemek için de milli birliğimizi ve beraberliğimizi sonuna kadar en üst düzeyde tutmak durumundayız." diye konuştu.

Devletin gerek içeriden gerek dışarıdan kaynaklanan terörle mücadelede bütün kaynaklarını seferber ettiğine işaret eden Işık, şunları kaydetti:

"Artık hamdolsun terör örgütleri karakol basıp, polis noktalarını basıp, hamdolsun polislerimizi şehit edemiyorlar. Çok önemli tedbirler aldık. Artık kendi milli silahlarımızı terörle mücadele için seferber ettik. Artık insansız hava araçlarımız, 3 bin-3 bin 500 rakımlı dağlarda terörist avlıyor. Dağlar teröristler için artık güvenli sığınaklar olmaktan çıktı. Artık Allah'a hamdolsun mağarasından başını çıkaranın tepesine bombanın yağdığı bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye kendi silahlı İHA'larını geliştirmeseydi, bize terörle mücadelede maalesef bazı ülkeler bunları vermezlerdi. Artık kendi mühimmatımızı geliştirmemiş olsaydık, terörle mücadelede bu kadar etkili bir dönemi yaşayamazdık."

- "En gelişmiş silahlarla askerimizi, polisimizi teçhiz ediyoruz"

Bakan Işık, Türkiye'nin artık "kendi yağıyla kavrulan", özellikle savunma ve güvenlikte kendi imkanlarıyla bu mücadeleyi yürütebilir noktaya gelen bir ülke olduğunu anlatarak, "Hürkuş'u eğitim amaçlı geliştirdik ama terörle mücadelede ihtiyacımız olduğu için hemen talimat verdim ve Hürkuş'u dahi silahlandırdık. Bu cuma günü de Konya Karapınar'a bizzat gittim, Hürkuş'un atış testini bizzat yerinde gördüm. Allah'a hamdolsun 5 kilometre mesafeden öyle bir atış yaptı ki 9 metrekarelik bir hedefi neredeyse göbeğinden vurdu." ifadelerini kullandı.

"Bunları askerimizin polisimizin eline veriyoruz. Artık 'Seni gönderiyoruz ama ne yapalım elimizde silahımız yok, tüfeğimiz yok, mühimmatımız yok' dönemi bitti." diyen Işık, "En gelişmiş silahlarla askerimizi, polisimizi teçhiz ediyoruz. Allah'ın izniyle kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bu ülkenin birliğine, dirliğine göz diken hangi hain varsa onları ya bu emelinden vazgeçireceğiz ya da gereğini yapacağız." diye konuştu.

Bakan Işık, Türkiye'nin istikrarını koruduğunu, gücünü ve enerjisini kendi içinde boşa harcamadığı sürece Türkiye'nin önünün açık ve yolunun aydınlık olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunu bilen birtakım mihraklar, Türkiye'yi kendi içinden bölmenin, parçalamanın her zaman gayreti içinde oldular. Tarihin her döneminde maalesef bu tür sıkıntılarla karşılaştık. En son da 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık ama kahraman polisimiz, kahraman askerimiz ve kahraman Türk millet sokağa çıkarak o hainlerin emellerini kursaklarında bırakmayı başardı ve Allah'a hamdolsun Türkiye çok büyük bir badireden son anda kurtuldu. Bu vesileyle bütün şehitlerimize de olduğu gibi 15 Temmuz şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize acil şifalar diliyorum."

- "Sıkı bir dayanışma içerisinde olmak zorundayız"

"Millet olarak uyanık olmaya devam etmek ve bir binanın tuğlaları gibi sıkı dayanışma içerisinde olmak zorundayız" diyen Işık, "Bu noktada milletin engin sağduyusunun en büyük güvenceleri olduğunu söyledi.

Işık, milletin huzuru ve güvenliği için, devletin bekası için büyük bir özveriyle çalışan bütün polislere en derin şükranlarını sunduğunu belirtti.

Bakan Işık, Kocaeli'de yeni emniyet müdürlüğü ve yeni polis binası için çalışmaların sürdüğünü, bunları Kocaeli'ye en kısa zamanda kazandırmanın gayreti içerisinde olacaklarını da sözlerine ekledi.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci'nin de hazır bulunduğu programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Programın ardından Lastik İş Sendikası Sosyal Tesisleri'ne giden Bakan Işık, burada sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Işık, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, katılımcıların anayasa değişikliğine ilişkin sorularını yanıtladı.

(Bitti)

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MİLLİ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK: "TERÖRLE YOĞUN BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDİYORUZ. SADECE 23 TEMMUZ 2015'TEN BUGÜNE KADAR 10 BİN 91 BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ. BUNLARDAN 7 BİN 71'İ ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ. BİN 20'Sİ YARALI OLARAK, 963'Ü YAKALAMAYLA, BİN 37'Sİ DE TESLİM ALINARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ. ÇOK BÜYÜK BİR MÜCADELE VERİYORUZ."
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