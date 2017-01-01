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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker:

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:23
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker:

SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, güçlü bir hükümet ve istikrarlı bir yönetim olmaması durumunda hiçbir meselenin çözülmeyeceğini belirterek, "Türkiye, ne zaman tek parti hükümetiyle yönetildi, istikrar oldu, Türkiye ileri gitti. Sonra darbeler oldu, geriye gitti. Tek parti hükümetleriyle kazandıklarını, arkasından gelen koalisyon hükümetleri götürdü." dedi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Süleymanbey Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Eker, el ele, birlikte huzurun temin edilmesi gerektiğini söyledi.

Anayasa değişikliğinin bu kapsamda çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Eker, "Çünkü güçlü bir hükümet olmazsa, istikrarlı bir yönetim olmazsa hiçbir mesele çözülmez. Türkiye, ne zaman tek parti hükümetiyle yönetildi, istikrar oldu, Türkiye ileri gitti, sonra darbeler oldu, geriye gitti. Tek parti hükümetleriyle kazandıklarını, arkasından gelen koalisyon hükümetleri götürdü." diye konuştu.

Eker, Adnan Menderes döneminde ileri giden Türkiye'nin, askeri darbeyle 10 yılda kazandıklarının bir kısmını kaybettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sonra Demirel geldi, Adalet Partisi tek başına... Türkiye biraz daha ileri gitti, onun arkasından 12 Mart'ta askeri muhtıra geldi ve 9 yıl süren koalisyonlar dönemi başladı. Türkiye, 6 yılda kazandıklarının hepsini kaybetti. 1980'de bir askeri darbe daha geldi, o zaten evimizi yıktı, yıkmadığı yer, gönül kalmadı. Ne zulümler, ne işkenceler, ne eziyetler, ne şunlar, ne bunlar.. Sonra onun arkasından rahmetli Özal geldi, tek parti dönemi, iyi gitti. Sonra onun arkasından koalisyon geldi, Türkiye tekrar geriye gitti. Arkasından AK Parti geldi, Türkiye AK Parti dönemiyle 14 yılda ileriye gitti."

Mahalledeki vatandaşlardan 16 Nisan'da destek isteyen Eker, bir gencin Kürtçe okuduğu mevlidi de dinledi.

Ziyaret sırasında Eker'e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli ve diğer partililer de eşlik etti.

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