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Halk oylamasına doğru

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:26
Halk oylamasına doğru

BOLU (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, "Yaklaşık 3.5 kilometrelik Bolu Dağı Tünelini 16 yılda bitirmişiz. Ama bu gün 14.7 kilometrelik tünelleri 3 yılda bitiriyoruz. Bu ekonomik, siyasi istikrar sayesinde olmuştur." dedi.

Bolu'daki temasları kapsamında Karamanlı Mahallesi'nde, halk pazarındaki esnafları ziyaret eden Coşkunyürek, burada yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'yi dolaşan biri olduğunu ve "Evet" oylarının baskın gözüktüğünü söyledi.

Bolu'da 3 gündür temaslarda bulunduğunu ifade eden Coşkunyürek, "Göynük ve Mudurnu ilçelerimizi ziyaret ettim. Temaslarımız esnasında gördüğümüz vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun 'Evet'ten yana tercihini kullanacaklarını, Bolu'muzda da 'Evet' oylarının beklenenin çok üzerinde çıkacağını görmekteyiz." diye konuştu.

Coşkunyürek, vatandaşı sandığa gitmeye davet ederek, "Mutlaka sandığa gitmeleri, gitmeyenlere yardımcı olmaları gerekiyor. Bu siyasi partinin, şahsın problemi, isteği değil. Bu ülkemizin geleceğini ilgilendiren büyüklerimizin belirttiği gibi çok önemli bir konu." şeklinde konuştu.

"Referandum ile Türkiye hizmetlerine daha hızlı bir şekilde devam edecek." diyen Coşkunyürek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bakanlık olarak büyük projelere imza atıyoruz, büyük hizmetler yapıyoruz. Bunları bu güne kadar nasıl yaptık, nasıl gerçekleştirdik? Son 14 yılda ülkemizde sağlanan ekonomik ve siyasi istikrar sayesinde gerçekleştirdik. Eğer bu istikrar ortamı olmamış olsaydı bu projeler aksar ve Bolu Dağı gibi 16 yılda bitiremezdik. Yaklaşık 3.5 kilometrelik Bolu Dağı Tünelini 16 yılda bitirmişiz. Ama bu gün 14.7 kilometrelik tünelleri 3 yılda bitiriyoruz. Bu, ekonomik, siyasi istikrar sayesinde olmuştur."

Coşkunyürek, ülkenin daha büyük yatırımlarını ilerleyen yıllarda yapacağını ve büyük Türkiye'yi yeni nesillere bırakacaklarını da sözlerine ekledi.

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