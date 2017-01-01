TBMM Başkanvekili Aydın:

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UŞAK (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, mevcut sistemde kuvvetler ayrılığının bulunmadığını, yürütmenin tekelinin söz konusu olduğunu belirterek, yapılmak istenen değişiklikle yasamanın gerçek işlevini yürütür hale geleceğini belirtti.

Aydın, Uşak Belediyesi ziyaretinde 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişilikliği halk oylaması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de istikrarın sürmesi için milletin halk oylamasında "evet" oyu kullanması gerektiğini aktaran Aydın, "Türkiye'de kazanımların kalıcı olması, yatırımların sürmesi için huzur ortamına ihtiyaç var." dedi.

Tarihi bir süreçten geçtiklerinin altını çizen Aydın, muhalefet partilerinin "yasama organının etkisizleştirilmeye çalışıldığı" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yasama ve yürütmenin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile daha güçlü hale geleceğini dile getiren Aydın, "Muhalefet tamamen içi boş, mesnetsiz iddialar ortaya atıyor. Asıl mevcut sistemde Meclis ne kadar var? Anayasaya baktığımızda kuvvetler ayrılığından bahseder. Ama mevcut sistemde kuvvetler ayrılığını görmek mümkün değil. Şu anda Meclis Başkanvekili olarak ifade etmek isterim ki yürütmenin tekelindeki bu sistemde kuvvetler ayrılığı diye bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 10 yıldır milletvekilliği yaptığını, hükümetten habersiz, hükumetin bilgisi ve onayı olmadan tek bir yasa çıkarılamayacağını kaydeden Aydın, Meclisin denetim yetkisini kullanırken de hükümetten özgür hareket edemediğini söyledi.

"Aslında mevcut sistemde meclis ne kadar var diye sormak istiyorum" ifadesini kullanan Aydın, şunları kaydetti:

"Asıl bu sistemde Meclis ne kadar özgür, ne kadar iş yapabiliyor? Tamamen hükümet tasarılarını görüşüyoruz. Bir defa bir milletvekilinin teklifi eğer hükümet desteklemezse geçmez ki. Biz bu sistemde cumhurbaşkanını da denetleyemiyoruz, normal denetimi de yapamıyoruz. Bugüne kadar 484 gensoru verilmiş bu Meclise, ancak 4 tanesi başarılı olmuş. O da hükümet destek verdiği için. Bugüne kadar yine hükümetin destek vermediği bir tek kanun geçmemiştir. Anayasa değişikliği ile yasama, yürütme karşısında çok güçlü bir hale gelecek, yürütmenin tekelinden kurtarılacak.Yasama gerçek anlamda işlevini yürütecek."

TBMM Başkanvekili Aydın'a Uşak'ta yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Nurullah Cahan, konuğuna Uşak halısı hediye etti.

Aydın, daha sonra Uşak Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.