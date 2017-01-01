10 NİSAN 2017
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CHP Grup Başkanvekili Özel:

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:52
CHP Grup Başkanvekili Özel:

MANİSA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, halk oylaması sürecinde vatandaşların iyi düşünerek karar vermesi gerektiğini belirterek, "Kararsız olanlar 'hayır' desin çünkü geri dönüşü var. Hayırda, helalleşme, kucaklaşma var. Evette ise kutuplaşma, ötekileştirme ve sıkıntılar var." dedi.

Özel, Turgutlu'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Halk oylaması sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu odağa aldığını ifade eden Özel, halk oylamasının parti meselesi değil memleket meselesi olduğunu dile getirdi.

Özel, "Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Devlet Bahçeli'nin 18 maddeyi çıkıp anlatmasını istiyoruz. İlk maddeyi açıklıyorlar, 'Ey Kılıçdaroğlu', ikinci madde, 'Ey Kılıçdaroğlu'... 'Ey Kılıçdaroğlu' olmasaydı kürsüye çıkıp, 'Arkadaşlar değişikliğin içinde bir şey yok, konuşacak bir şey de yok, 'evet' verin dağılalım' diyeceklerdi." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının ülkeyi işgalcilere 'hayır' diyerek kurduğunu, ülkenin temelinde 'hayır' kararının bulunduğunu belirten Özel, "Sivil toplum kuruluşlarından ve halkımızdan isteğim, iyi düşünün ve vebal almayın. Buna karşı hepimizin dikkatli olması lazım. Kararsız olanlar 'hayır' desin çünkü geri dönüşü var. Hayırda helalleşme, kucaklaşma var. Evette ise kutuplaşma, ötekileştirme ve sıkıntılar var. Bu durumu düşünerek 16 Nisan'da sandığa gidelim." diye konuştu.

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