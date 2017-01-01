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Düzce'de kaçakçılık operasyonu

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:58
Düzce'de kaçakçılık operasyonu

DÜZCE (AA) - Kaynaşlı'da düzenlenen operasyonda 6 bin 150 şişe kaçak ve sahte içki, 700 paket kaçak sigara ve çok sayıda cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu ve Düzce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince Kaynaşlı'da ortaklaşa operasyon düzenlendi.

Y.D'ye ait tekel bayi ve deposunda yapılan aramalarda, 6 bin 150 şişe kaçak ve sahte içki, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 20 mermi, 700 paket gümrük kaçağı sigara ve çok sayıda cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan iş yeri sahibi Y.D'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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