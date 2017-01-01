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Sivas'ta 11 bin 38 kişi istihdam edildi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:58

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, istihdam seferberliği kapsamında kentte 11 bin 38 kişinin istihdam edildiğini bildirdi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl İstihdam Kurulu toplantısı, Gül başkanlığında Vali Ahmet Muammer Bey Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Gül buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam seferberliği çağrısının ardından “Çalışma hayatında milli seferberlik” kapsamında 1 Şubat-31 Mart tarihlerinde Sivas'ta 11 bin 38 kişinin istihdamının sağlandığını ifade etti.

Bu rakamı artırmayı hedeflediklerini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Bu sürecin nisan ve mayıs ayında artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Sektörlere baktığımızda daha çok inşaat, hizmet ve sanayi sektörü sıralaması geliyor. Belediye başkanlığı, ticaret odamızın ve esnaf odasının diğer paydaşlarımızla beraber inşallah Sivas'ta iş isteyenlerin işe kavuşması, işçi isteyenlerin de yetişmiş, nitelikli iş gücüne kavuşması için bir yol haritası belirleyeceğiz. Çalışmalarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Bu seferberliğe destek veren bütün Sivaslılara teşekkür ediyorum. Hem milli ekonomiye hem de geleceklerine destek vermiş oldular. 11 bin rakamının iyi bir rakam olduğunu düşünüyoruz."

Toplantıya Belediye Başkanı Sami Aydın, Vali Yardımcıları Zihni Yıldızhan ile Mehmet Nebi Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hikmet Canpolat, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Tanzer Erdem, Ticaret İl Müdür Vekili Selim Baş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, ORAN İl Temsilcisi Sinan Dündar ile diğer ilgililer katıldı.

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