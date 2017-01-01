Türk Kızılayından Suriyelilere yardım

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KİLİS (AA) - Kilis'te, Türk Kızılayı tarafından "Çocuklar Hasta Olmasın" projesi kapsamında Suriyeli 200 aileye hijyen seti ve kıyafet yardımında bulunuldu.

Hayırsever vatandaşların yaptığı bağışlarla temin edilen hijyen seti ve kıyafetler, kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde barınan Suriyeli 200 aileye dağıtıldı.

Türk Kızılayı Kilis Genel Hizmet Yöneticisi Hikmet Erdinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiçbir ayırım gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan yardım faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

Yaşanan iç savaş nedeniyle yüz binlerce çocuğun öksüz ve yetim kaldığını anımsatan Erdinç, bu kapsamda Kilis'te barınan ve çocukları yetim olan 200 aileye yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Hikmet Erdinç, gönüllülerce yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen ailelerin zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, hijyen kolilerinin çocuk bezi, battaniye, şampuan, krem, pudra ve temizlik ürünlerinden oluştuğunu, bunun yanında ise aile fertlerine mevsimlik kıyafetler de verildiğini aktardı.