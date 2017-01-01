Komik opera "Yaşa Sen Anne" tekrar sahnede

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ANTALYA (AA) - İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin "Viva la Mamma" olarak bilinen komik opera türündeki yapıtı, Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından tekrar sahnelenecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki perdelik komik opera 12 Nisan Çarşamba ve 14 Nisan Cuma günü gösterimleriyle sezonu açacak.

Eser, Rimini Tiyatrosu'nda dünya prömiyeri yapılacak olan "Romulus ve Ersilia" operasının provasında yaşananları konu alıyor. Başka bir deyişle bir operanın hazırlanış öyküsünün anlatıldığı eser, Melih Öztürk tarafından sahneye konuldu.

Geleneksel "tiyatro içinde tiyatro" türünün ilgi çekici örneklerinden olan ve içeriğiyle komik opera türünün başarılı örnekleri arasında sayılan eserde, "Corilla Santinechi" rolünü Aslı Ayan, "Stefano" rolünü Onur Alpaslan, "Luigia Boschi" rolünü Serap Demirhan Işık, "Agata" rolünü Umut Tarık Akça, "Dorotea Caccini" rolünü Gülçin Gültekin, "Guglielmo Antolstoinolonoff" rolünü Devrim Demirel, "Vincenzo Biscroma" rolünü Mehmet Ali Tutar, "Orazio Prospero" rolünü Baturalp Bilgili ve "Impresario" rolünü de Toygarhan Atuner canlandıracak.