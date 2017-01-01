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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:38

MERSİN (AA) - Kalp krizi sonucu sabah saatlerinde hayatını kaybeden AK Parti Mersin İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kayın, son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi sanayicilerinden Kayın (63) için merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, merhumun yakınlarının yanı sıra Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik ve partililer de katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kayın toprağa verildi.

Bakan Elvan, Kayın'ın ailesine başsağlığı diledi, dua ederek, tabutu taşıdı.

- Engelli gence ziyaret

Elvan, kentteki programı kapsamında merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki esnafları da ziyaret ederek, hayırlı işler diledi. Kıraathanelere giren Elvan, vatandaşlarla birlikte simit yedi. Elvan, kendisine ilgi gösteren çocuklara oyuncak dağıttı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ev ziyaretleri de gerçekleştiren Elvan, bedensel engelli 22 yaşındaki Abdulhamit Ekin’in ailesine konuk oldu. Gencin en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek olduğunu öğrenen Elvan, talebi ileteceğini söyledi.

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