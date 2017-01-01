FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

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RİZE (AA) - Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsüne ilişkin aralarında "örgüt kurmak ve yönetmek" iddiasıyla tutuklu bulunan Erkan Arı'nın da bulunduğu 19 sanığın yargılanmasına başlandı.

Rize 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Arı'nın yanı sıra tutuklu sanıklar Gökhan Suiçmez, Maksut Terzi, Necip Fırat, Selim Çemberci ile Vedat Durmaz, tutuksuz sanıklar A.F, A.F.B, B.G, F.S.E, M.G, M.T, M.K, M.K, N.D, O.A, S.A, S.P. ve Y.K. ile sanık avukatları katıldı. Sanık yakınlarından bir kısmı salonun dar olması nedeniyle içeriye alınmadı.

Duruşmada, Mahkeme Heyeti Başkanı Bayram Kantık tarafından tespitlerin yapılmasının ardından iddianame okundu. İddianamede örgütün yapısı anlatılırken, örgüte finansal destek sağlanması ve eleman kazandırılmasına yönelik ifadeler de yer aldı.

İddianamenin okunmasının ardından sanık ifadelerine geçildi.

Sanıklar ifadelerinde, örgütün yapısını bilmediklerini, örgüte finansal destek sağlamadıklarını öne sürerek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından davanın 2016/196 sayılı dosya ile birleştirilmesini kararlaştırarak, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.