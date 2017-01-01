Hakkari'de terörle mücadele

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çukurca ilçemizde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir şahsın Çığlı köyüne geleceğine dair bilgi edinilmesi üzerine 10 Nisan 2017 günü saat 08.30 sıralarında ilimiz Çukurca ilçesi Çığlı köyünde yapılan operasyonda bir şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Açıklamada ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edilen bir şüphelinin de Esendere Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerince gerçekleştirilen yol kontrolü esnasında yakalandığı bildirildi.