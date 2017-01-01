Kayseri'de 3 avukat ByLock'tan tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 avukat tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan avukatlar Funda A, Ali Osman T. ve Bekir Sıddık Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.