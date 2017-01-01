Bartın'da FETÖ/PDY davaları

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üyelik iddiasıyla tutuklu bulunan 5 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davaların görülmesine başlandı.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davalardan ilkinin duruşmasına, öğretmenlikten ihraç edilen tutuklu sanık Osman Şeyban, avukatı ve yakınları katıldı.
Şeyban, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütüne üye olmadığını, geçimini sağlamak amacıyla örgüte ait kolejde öğretmenlik yaptığını savundu.
Mahkeme başkanının, telefonunda örgütün haberleşme programı “ByLock"un yüklü olduğunun belirlendiğini söylemesi üzerine Şeyban, hiçbir şekilde "ByLock" kullanmadığını öne sürerek, beraatını istedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Aynı mahkemede görülen diğer 4 davada ise eski komiser yardımcısı tutuklu sanık İdris Arıcı, Abdulmecit Şahin, Turgay Bostancı ile Tuğba Baydar hakim karşısına çıktı.
Örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullanmadıklarını ve örgüt üyesi olmadıklarını ileri süren sanıkları dinleyen mahkeme heyeti, raporlardaki dijital verilerin incelenmesinin beklenmesi ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmaları erteledi.