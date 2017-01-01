Bakan Özlü, Akçakoca'da boru fabrikalarını gezdi

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DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türkiye, 2002'den sonra bir hamle yaptı, fakir bir ülkeyken orta gelir düzeyine sahip ülkelerden birisi oldu. Kaç yıldır hamle, bir sıçrama daha yapamıyoruz. Çünkü mevcut sistem bizi hızlı çalıştırmıyor. Biz daha hızlı çalışmak istiyoruz ve bunun için de milletten yetki istiyoruz." dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde faaliyet gösteren boru fabrikalarını gezen Özlü, firma sahipleri ve işçilerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye için güzel şeyler yapmak üzere hükümet ve milletvekilleri olarak çalıştıklarını anlatan Özlü, referandumda işçilerden destek istedi.

Türkiye'yi bölgesinin en güçlü, söz sahibi, dediğini yapılan devlet haline getirmeyi amaçladıklarını aktaran Özlü, "Bu, milletle beraber olur. Zaten biz AK Parti olarak bugüne kadar hep milletle beraber yürüdük. Sizler neyseniz biz de oyuz." diye konuştu.

Halk oylamasına sunulan anayasa değişikliği paketinde yer alan 18 maddenin her birinin, Türkiye'nin bulunduğu mevcut durumdan bir üst seviyeye çıkması, zengin bir ülke olması için gerekli alt yapıyı oluşturacak maddeler olduğunu vurgulayan Özlü, şunları kaydetti:

"Bu 18 madde geçtiği zaman devlet daha hızlı çalışacak, hantal bir devlet olmayacak, 'Bugün git yarın gel' olmayacak. Sade hızlı çalışan bir devlet sistemi olacak ve biz bunun için çalışıyoruz. Türkiye, 2002'den sonra bir hamle yaptı, fakir bir ülkeyken orta gelir düzeyine sahip ülkelerden birisi oldu. Kaç yıldır hamle, bir sıçrama daha yapamıyoruz. Çünkü mevcut sistem bizi hızlı çalıştırmıyor. Biz daha hızlı çalışmak istiyoruz ve bunun için de milletten yetki istiyoruz. Bunun için anayasada düzenleme yapıp, işleri daha hızlı götürmek istiyoruz. Yetkiyi istiyorsak bunun sebebi çalışmak, daha fazla iş yapmak içindir. Bu bakımdan sizlerden destek istiyoruz. Karar sizin, karar milletin. Çünkü seçimlerde sandığa gittiğiniz zaman orada mezarda olduğu gibi Allah ile baş başasınız, istediğiniz oyu kullanabilirsiniz."

- "Bizim işimiz gönül işi"

Bakan Özlü, insanların gönlüne hitap etmek, milletin gönlünü kazanmak istediklerini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim işimiz gönül işi, memleket sevdası, Türkiye sevdası. Böyle yapmacık, derme çatma, yalan söylemlerle milleti kandırmakla yalan yanlışla, seviyesiz, kalitesiz politikalarla işimiz olamaz. Milletin partisiyiz. Türkiye'yi çağlar üzerinden sıçratıp bölgesinin en güçlü, dünyanın hatırı sayılır ülkelerinden birisi yapmak isteyen siyasi kadrolardan birisiyiz. Sizlerden destek istiyoruz. Sizlerin ve milletin desteği, teveccühü ile Türkiye'yi bu noktalara getirdik. Sizler çalışıyorsunuz, çalışarak ekmeğinizi kazanıyorsunuz. Biz de çalışarak, iş yaparak ülkemizi kalkındırmak, geliştirmek istiyoruz."

Özlü, fabrika ziyaretlerinin ardından, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla koruma ekibini tebrik etti.