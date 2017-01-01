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YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
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Yalova'da uyuşturucu operasyonu

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:58

YALOVA (AA) - Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Çiftlikköy ilçesinde yaşayan M.A'nın (20) uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Takibe alınan M.A. ile temas halindeki H.H. (24), S.B. (26) ve G.T. (22) suçüstü yakalandı. 4 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, ecstasy hap, sentetik kannabinoid maddesi ve glock marka tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.H. ve M.A, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, G.T. ve S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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