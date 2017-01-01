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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Evkur Yeni Malatyaspor, şampiyonluğu garantilemek istiyor

10 Nisan 2017 Pazartesi, 17:16


MALATYA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, yeni bir galibiyet serisi yakalayarak, şampiyonluğu garantilemek istediklerini belirtti.

Ravcı, yazılı açıklamasında, puan farkını açarak ligi lider tamamlamak istediklerini aktardı.

Ümraniyespor karşılaşmasında istedikleri neticeyi alamadıklarını ve mağlup olduklarını hatırlatan Ravcı, "Bunun için üzgünüz, taraftarımıza bunu telafi edeceğimizin sözünü veriyoruz. Sonuç itibarıyla puan farkını koruyarak geri döndük." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın amatör müsabaka havasında geçtiğini ileri süren sarı-siyahlı kulübün sportif direktörü, "Hızla gelişen Türkiye'de bu tür statlarda TFF 1. Lig düzeyinde maç oynamak, oynattırmak Türk futbolunu geriye götürür. Bir tarafta iş makineleri diğer tarafta bomboş araziler, maçın havası sanki amatör müsabaka gibiydi. Oyuncularımız motive olmakta zorlandı. Kötü zemin oyunumuzu olumsuz etkilerken, rakip buna alışkın olduğu için onların işini kolaylaştırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Her şeye rağmen karşılaşma boyunca tüm kontrolün kendilerinde olduğunu savunan Ravcı, "Ümraniyespor mağlubiyetini çok büyütmüyoruz. Nihayetinde her maçı kazanarak şampiyon olamazsınız. Bazen yol kazaları olacak. Yeni bir seri başlatıp, en erken şekilde şampiyonluğu garantilemek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Ali Ravcı, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımızın yenilgiden sonra şampiyonluk şarkılarına ve tezahüratlarına tanık oldum. Onlar bunu kesmesinler. Aynı havayla devam edeceğiz. Şampiyonluk yarışı sadece sahada verilmiyor. Bu bir psikolojik yarış. Camianın hep inanıp, güvenip destek verip, futbolcuları belli bir üst seviyede tutması lazım. İniş, çıkışlarda büyük hedef düşünülerek, soğuk kanlı olmak gerek."

Ravcı, taraftarın enerjisini bu hafta sahalarında oynayacakları Eskişehirspor maçına vererek, aylar sonra İnönü Stadı'nda takımlarını şampiyon gibi karşılamasını beklediklerini sözlerine ekledi.


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