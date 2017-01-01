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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Beşiktaş şehidi emniyet müdürü mezarı başında anıldı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 17:23
Beşiktaş şehidi emniyet müdürü mezarı başında anıldı

ZONGULDAK (AA) - İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan, Vodafone Arena'dan sorumlu Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü ve Beşiktaş Kulübü Kongre Üyesi Vefa Karakurdu, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Fahri Küçük ve müdürlükte görevli polisler, Karakurdu'nun mezarının başına gelerek dua etti.

Polis Kolejinden 1966'da mezun olmasının ardından komiser yardımcısı olarak göreve başlayan ve birçok ilde emniyet müdürlüğü yaptıktan sonra emekliye ayrılan 71 yaşındaki baba Erdal Karakurdu ise oğlunun mezarı başında göz yaşlarına hakim olamadı.

Şehit babası, burada yaptığı konuşmada, "Üzgünüz. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Allah polisimizin, askerimizin yanında olsun." dedi.

Şehit emniyet müdürü Karakurdu'nun sevenleri, mezarına Beşiktaş atkısı bıraktı.

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