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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurum Ticaret Borsası

10 Nisan 2017 Pazartesi, 17:30

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,50 ila 60,19 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG22,5060,1927,07ESKS
Et BüyükbaşKG26,5026,50 26,50 HMS
Et BüyükbaşKG26,0035,0830,55HTS
Et KüçükbaşKG28,0028,0028,00ESKS
Et KüçükbaşKG22,0028,00 22,53HTS
Yağlı PeynirKG7,077,077,07HTS
Tere YağKG20,8020,8020,80HTS
Kaşar PeynirKG13,8021,7021,43HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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