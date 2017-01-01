Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,50 ila 60,19 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|22,50
|60,19
|27,07
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|26,50
|26,50
|26,50
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|26,00
|35,08
|30,55
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|28,00
|28,00
|28,00
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|22,00
|28,00
|22,53
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|7,07
|7,07
|7,07
|HTS
|Tere Yağ
|KG
|20,80
|20,80
|20,80
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|13,80
|21,70
|21,43
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış