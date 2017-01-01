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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da

10 Nisan 2017 Pazartesi, 17:35

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, anayasa değişikliği referandumunda "hayır" vereceğini söyleyen MHP'lilere seslenerek "Bazı MHP'li arkadaşlar parti içinde birilerine kızdığı için 'hayır' diyeceğini söylüyor. Sizin vatan ve millet sevginizden şüphemiz yok, kızgınlıkla hareket ederek dağdaki hainlerle aynı safta olmayın. Parti içindeki sorununuzu çözersiniz. Bu, bayrak ve vatan meselesi, nefsine yenilme." dedi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Eskiyörük Mahallesi'ni ziyaret eden Çavuşoğlu, muhtarlıkta toplanan vatandaşlara seslendi.

Türkiye'nin son 15 senede çok büyüdüğünü anlatan Çavuşoğlu, ülkeyi daha da ileriye götürmek istediklerini söyledi. Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni Mustafa Kemal Atatürk ile arkadaşlarının hedef gösterdiği muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak istediklerini ifade eden Çavuşoğlu, ancak Türkiye'nin her krizde fakirleştiğini ve çok zorluklar yaşadığını dile getirdi.

Geçmiş dönemlerde siyasi krizlerin ardından yaşanan ekonomik krizlerle bankaların battığını, kredi faizlerinin adeta uçtuğunu kaydeden Çavuşoğlu, "AK Parti iktidarlarına kadar çok krizler ve darbeler gördük. Bakıyorsunuz krizlerin çoğu koalisyon dönemlerinde olmuş. Koalisyon dönemlerinde ekonomik ve siyasi krizler yaşandı, çiftçi fakirleşti. 15 senede tek başına iktidar olduğumuz, geçmişteki hataları iyi bildiğimiz ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz olduğu için başarılı olduk." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Seni muhtar bile yaptırmayız" dediklerini ancak engelleyemediklerini belirten Çavuşoğlu, herkesin olduğu gibi Allah'ın da bir hesabının olduğunu vurguladı.

- "Bugün iktidarız diye yarını ihmal edemeyiz"

AK Parti hükümetinin 15 yıl boyunca türlü yollarda engellenmeye çalışıldığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Kapatma davası, FETÖ, Gezi olayları ve MİT krizinin ardından 17-25 Aralık'ı devreye soktular. Mücadelemizi sürdürdük. Baktılar baş edemediler 'Bari darbeyle indirelim.' dediler. Ama milletin gücünü hesap edemediler. Millet ayağa kalktı, meydanlarda günlerce nöbet tuttu. Bu hainleri püskürttük şimdi onlarla mücadele ediyoruz. Bugün iktidarız diye yarını ihmal edemeyiz. Geçmişteki büyüklerimiz neden başkanlık sistemini savundular? Rahmetli Erbakan, rahmetli Özal, rahmetli Türkeş, 'Başkanlık sistemi Türkiye'nin kurtuluşu' dedi. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, 'Kişilere bağlı olmayalım, başkanlık sistemini getirelim.' dedi. Ama onlara nasip olmadı. MHP ile bize nasip oldu."

"Cumhuriyet elden gidiyor" diyenler olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bu kişilere seslenerek "Cumhuriyet için ne hizmetin var? Cumhuriyetin geleceğine dair ne hayalin var? Sıfır. Türkiye'yi 2023 hedefine biz götürüyoruz. Cumhuriyetin üzerine binmişler, asalak gibi geçiniyorlar. Cumhuriyete ne katkın oldu. Millet sana niye yetki versin? Millet güvenmediği adama ülkeyi teslim etmez. Milletin önüne hedefler koy, sloganlarla gitmez bu işler." dedi.

Koalisyon dönemlerinde kavgalar olduğunu ve devreye demokrasi dışı güçlerin girdiğini söyleyen Çavuşoğlu, yeni anayasayla koalisyonların ortadan kalkacağını, halkın seçtiği güçlü bir hükümetin iş başında olacağını vurguladı.

"Hayır" diyenlerin "Cumhuriyet elden gidiyor" iddiasında bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, "80 milyon karar veriyor ya ondan rahatsızlar. Bir Yalova milletvekili var. (Muharrem İnce) Salladı salladı. Karşısındaki hayırcı olmasına rağmen dayamadı 'Bu anlattıkların 18 maddenin neresinde var, göster.' dedi. Baktı baktı 'Buraya getirmemişim, getirmiş olsam ve okusam bile millet anlamaz.' dedi. 'Milletin kafası basmaz.' demek istiyor. Kılıçdaroğlu bize karşı seçim kaybetmeye, o da Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkanlığı kaybetmeye doyamadı. Mazoşist gibi acı çekmekten hoşlanıyor bunlar." diye konuştu.

Anayasa değişikliğine içeride ve dışarıda ne kadar Türkiye karşıtı varsa hepsinin "hayır" dediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Her 'hayır' diyen vatan haini demiyorum ama ne kadar terör örgütü varsa hepsi 'hayır' için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geleceği için öncelikli bir oylamaya gidildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu hainlerin hepsine ve milletimizi aptal zannedip dışarıdan akıl vermeye çalışanlara öyle bir Osmanlı tokadı vuracağız ki hadlerini bildireceğiz. Üzüldüğüm bir konu var. Bazı MHP'li arkadaşlar parti içindeki birilerine kızdığı için 'hayır' diyeceğini söylüyor. Sizin vatan ve millet sevginizden şüphemiz yok, kızgınlıkla hareket ederek dağdaki hainlerle aynı safta olmayın. Parti içindeki sorununuzu çözersiniz. Bu, bayrak ve vatan meselesi, nefsine yenilme. Bir milliyetçi ve ülkücüye yakışmaz. Alpaslan Türkeş'in kemiklerini sızlatma." dedi.


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