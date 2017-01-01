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KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, sistemin işleyişinin sadece güçlü liderlere bağlı olmaması gerektiğini belirterek, "Bütün defoları, arızaları bertaraf edecek, kişilere bağlı çalışmayacak bir sistem gerekli." dedi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığının İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün salonunda düzenlediği "Kadınlar Konuşuyor" programına katılan İnceöz, partisinde sade üyelikten ana kademe yöneticiliğine, milletvekilliği ve grup başkanvekilliği görevlerine kadar gelebilmiş bir kişi olarak kadınlara, işlerini severek ve samimiyetle yapmalarını tavsiye etti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine değinen İnceöz, Türkiye'nin darbeler ve muhtıralarla dolu siyasi geçmişi olduğunu, mevcut sistemin artık değişmesi gerektiğini söyledi.

Siyasi krizlerin hep ekonomik krizleri de beraberinde getirdiğine işaret eden İnceöz, "Tek başına iktidar olan Menderes, Özal ve AK Parti dönemlerinde iyi gelişmeler yaşanabiliyor." ifadelerini kullandı.

İnceöz, 15 Temmuz'la sistem değişikliğinin elzem hale geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sistem, güçlü liderlere göre hazırlanmış. Uzlaşmamayı, yönetilemezliği öngörüyor. Seçim yapıyoruz, sandık konuluyor. Oy atıyoruz, hükümet çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz, başbakan kim olacak, bilmiyoruz. Hükümet tek başına mı olacak, onu da bilmiyoruz, şu andaki mevcut sistemle. Bunu 7 Haziran seçimleri akşamında gördük. Artık sistemin işleyişinin sadece güçlü liderlere bağlı olmaması lazım. Bütün defoları, arızaları bertaraf edecek, kişilere bağlı çalışmayacak bir sistem gerekli."

Milletin iradesine gem vurmak isteyen vesayetçi zihniyetin 17-25 Aralık kumpasını hazırladığına dikkati çeken İnceöz, "O dönemde soruşturma komisyonunda çalışmış bir kardeşinizim. Emniyet ve yargının düzenlediği bu durum, apaçık bir kumpas. Milletin tercih ettiği seçilmiş hükümete bir kumpas olduğunu net söylüyorum. Fezlekeler önceden yazılmıştı. Eğer neticeye ulaşsaydı, 17-25 Aralık'la ilgili fezlekelerde 'dönemin başbakanı' deniyordu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili." değerlendirmesinde bulundu.



Programa AK Parti Kırşehir Milletvekilleri Salih Çetinkaya ve Mikail Arslan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Başkanı Mustafa Kendirli, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer ve partililer katıldı.