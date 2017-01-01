AK Parti'nin Aydın mitingi

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AYDIN (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, IMF kapılarına gitmeyecek, IMF'den bir daha Ekonomi Bakanı gönderilmeyecek bir Türkiye için "Evet" dediklerini belirtti.

Partisince Aydın İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Zeybekci, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına 6 gün kaldığına işaret ederek "6 gün sonra bırakın namerde, merde bile muhtaç olmayacağız." diye konuştu.

Nihat Zeybekci, bağımsız ve güçlü Türkiye için "Evet" dediklerini belirterek "IMF kapılarına gitmeyecek, bir daha IMF tarafından Ekonomi Bakanı gönderilmeyecek Türkiye için 'Evet' diyoruz. Dünya Bankasından gönderilen memurlar tarafından yönetilmeyecek Türkiye için 'Evet' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AK Parti iktidarı döneminde önemli ekonomik başarılar gerçekleştirdiğine dikkati eken Zeybekci, Türkiye'nin 14 yıl önce dünyanın 22'nci büyük ekonomisiyken bugün dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi haline geldiğini hatırlattı.

Zeybekci, Türkiye'nin dünyanın 10'uncu büyük, Avrupa'nın ise 3'üncü büyük ekonomisi olma hedefine hızla yürüdüğünü ifade ederek bu hedefe ulaşmak için pazar günkü halk oylamasında "Evet" dediklerini kaydetti.



