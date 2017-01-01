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İHH'dan saldırılardan kaçan ailelere acil yardım

10 Nisan 2017 Pazartesi, 17:50

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'de rejiminin yoğun hava saldırılarına maruz kalan Hama’nın Maar Zef bölgesinden Türkiye sınırı yakınında yer alan Babel Hava Sınır Kapısı bölgesine gelen bin 300 sivilin acil ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava saldırıları ve sabah saatlerinde rejim milislerinin köye karadan saldırması üzerine halkın göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

İHH ekiplerinin Hama’dan göç olduğu bilgisini aldıktan sonra içinde konserve, bisküvi, içme suyu ve kek gibi malzemelerin bulunduğu acil ihtiyaç paketleri hazırladığını belirten Tosun, "Sivilleri İdlib kırsalında karşılayan ekiplerimiz, aralarında çocukların da olduğu Suriyelilere acil yardım paketlerini dağıttı." dedi.

Sağlık ekiplerinin kronik hastalığı olan veya yolculuk esnasında rahatsızlanan sivillere ilk müdahaleyi yaptığını aktaran Tosun, "Bölgeyi terk eden siviller şu an Hama’nın Maar Zef bölgesinden Babel Hava Sınır Kapısı yakınlarına geldiler. İlerleyen günlerde bir kısmı İdlib’teki akrabalarının yanına gidecek, bir kısmı ise çadır kentlerde yaşamını sürdürecek." diye konuştu.




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