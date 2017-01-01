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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Bitlis'te 615 güvenlik korucusu yemin etti

10 Nisan 2017 Pazartesi, 17:54
Bitlis'te 615 güvenlik korucusu yemin etti

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde görev yapacak 615 güvenlik korucusu, düzenlenen törende yemin etti.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından silahların başına geçen güvenlik korucuları, yemin ederek göreve başladı.

Törende konuşan Kaymakam Mehmet Kılıç, hiçbir terör örgütüne pabuç bırakmayacaklarını söyledi.

Terör örgütlerinin faaliyet yürütmesine asla müsaade etmeyeceklerini ifade eden Kılıç, "Mutki'de korucuların namı, ilçe sınırlarını aşmış durumda. Yeni başlayacak güvenlik korucularımıza şunu söylemek istiyorum; Mutki'nin kahraman korucularının namını ilerletin. Zaten Mutkililer her zaman devletin yanında yer alarak, gerek canlarıyla, gerek mallarıyla terörle mücadele etmişlerdir." diye konuştu.

İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Ekrem Doğan da terörle mücadelede güvenlik korucularının önemli bir görev yürüttüğünü belirtti.

Doğan, göreve yeni başlayan güvenlik korucularının ihtiyaç duyulan her yerde terörle mücadele edeceğini bildirerek, törende ettikleri yemini asla unutmamaları gerektiğini vurguladı.

Tören, eğitimler sırasında dereceye giren güvenlik korucularına ödüllerinin verilmesinin ardından yapılan dua ile sona erdi.

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