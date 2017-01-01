Denizden kovalarla su taşıyarak orman yangınını önlediler

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların denizden kovalarla taşıdığı suyla söndürüldü.

Çamyuva Mahallesi Alacasu Koyu İnceburun mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Alacasu Koyu'nda bulunan balıkçılar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Araç ulaşımının olmadığı bölgeye yürüyerek ve denizden ulaşan ekipler ve vatandaşlar, yangına kovalarla denizden aldıkları su ve yangın tüpleriyle müdahale etti.

Alevler yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası kontrol altına alınırken, yanan ağaç kütükleri de vatandaşlar tarafından denize atıldı. Yangında yaklaşık yarım dönümlük alan zarar gördü.

Bölgede balıkçılık yapan Hüseyin Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, İnceburun mevkisinden duman yükseldiğini gördüklerini, Doğa Koruma ve Milli Paklar Genel Müdürlüğü yetkililerinin de koyda tesadüfen olduğunu söyledi.

Milli parklar yetkilileriyle alevlere yangın tüpleriyle ve kovalarla denizden su alarak müdahale ettiklerini ifade eden Çevik, daha sonra jandarma ve itfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangını söndürdüklerini anlattı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.