DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde polislerin büyük kahramanlık gösterdiğini belirterek, "O sabah, hainler hala Meclis'in bahçesine helikopterle inmeye çalışırken, tören kapısını helikopterle ateş ederek paramparça ederken, onların Meclis bahçesine inmelerini ellerindeki tabanca ve tüfekleriyle engelleyen kahraman polislerin destanıdır." dedi.

Zeybekci, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla Denizli Emniyet Müdürlüğünün Bahçelievler Mahallesi'ndeki Çevik Kuvvet Şubesini ziyaretinde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u bizzat Ankara'da yaşadığını belirterek, milleti, ülkesi, vatanı, bayrağı ve gelecek nesiller adına şehit olanlara rahmet, gazilere şifa diledi, kahraman polisleri minnet ve şükranla andığını söyledi.

Türkiye'yi işgal girişimi olan 15 Temmuz gecesinde hainlere karşı, milletin demokrasi tarihine geçecek demokrasi zaferi ortaya koyduğunu vurgulayan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Milletin zaferi sırasında milletle beraber, ellerindeki kısıtlı imkanlarıyla hainlerin üstün silahlarına karşı koyan polis kardeşlerimizle bir gece yaşadık. O gece TBMM'nin Dikmen kapısından girmeye çalışırken ihanet örgütünden olanların, etraftaki binalardan bize hedef alarak ateş ettiklerinde yanımdaki polis müdürü ve diğer korumalar, üzerimize kapanarak hainlere karşı kendi bedenlerini ortaya koydu. O sabah, hainler, hala Meclis'in bahçesine helikopterle inmeye çalışırken, tören kapısını helikopterle ateş ederek paramparça ederken, onların Meclis bahçesine inmelerini ellerindeki tabanca ve tüfekleriyle engelleyen kahraman polislerin destanıdır. Yine o gece gördüğüm bir şey, helikopter projektörle duvarların kenarlarında ve Meclis'in etrafında bizi ararken, helikopterler izli mermilerle, ağır makinelilerle etrafı tararken, aşağıda iki polis kardeşimizin birinin elinde tüfek, ötekinin elinde tabancayla 'Allahu Ekber' diyerek tekbirle helikoptere ateş ettiğini gördüm, hem de saklanmadan, Meclis'in orta yerinde diz çökmüş, ateş ediyorlardı."

- "Bundan sonra her alanda saldırmaya devam edecekler"

Zeybekci, vatan hainlerinin bir daha millete karşı doğrudan silahlı saldırıya girmeye cesaret edemeyeceklerini vurgulayarak, "Şundan emin olun ki polis, sadece silahlı saldırganlara karşı etkin değildir. Bundan sonra her alanda saldırmaya devam edecekler. Her alanda bu ülkenin nesillerini çürütmek, nesillerini yok etmek, bu ülkeyi çökertmek için bütün alanlarda saldırılar olacaktır. Başta kültürümüz, benliğimiz, milli kimliğimiz olmak üzere bu alanlarda da saldırı olacaktır. Nesillerimizin geleceği olan kötü alışkanlıklarla ilgili de her türlü saldırıları olacaktır." diye konuştu.

Ticaretteki sahteciliğin de polisin ilgi alanında olduğuna dikkati çeken Zeybekci, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde elektronik ticaretteki sahtecilikler, kaçakçılıklar ve dolandırıcılıklar da sizin iştigal alanınıza girecek. Dünyadaki elektronik ticaretin toplam ticaret içindeki payı yıllık ortalama yüzde 20'ler civarında artıyor. Dünyada çok inanılmaz lojistik ve kargo trafiği ile bu elektronik ticaretin transferi yaşanıyor. Bu ticaretin içine her türlü gayri hukukiliğin de önümüzdeki dönemde buna sirayet edeceğini ve bulaşacağını, bunun önümüzdeki dönemde de bununla ilgili çok farklı alan oluşturacağını gayet iyi biliyoruz. Önümüzdeki dönemin polisinin iştigal alanları eminim sosyal medya alanları, elektronik haberleşme alanları, dijital dünya, artık dünya öyle oldu.

Dünyadaki birçok ülkenin savunma örgütlerinde ve polis örgütlerinde dijital komutanlıklar, dijital birimler artık oluşturuldu. Bütün bunların bilincinde hükümet olarak da her türlü imkanı sağlıyoruz, her türlü imkanı sağlamaya devam edeceğiz."

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, polislerin ülke güvenliği için önemine işaret ederek, "Siz bu ülkenin her şeyisiniz çünkü siz kanunların koruyucususunuz. Bu milletin anayasal kurumlarının ve bu milletin iradesinin oluşturduğu TBMM'nin çıkardığı kanunların, onların uygulayıcısı olan anayasal kurumların size tevdi ettiği görevleri yani siz bu milletin ateşe uzanan elisiniz. Siz bu milletin geleceğe uzanan ellerisiniz, siz bu milletin geleceğini, gelecek nesillerini gelecek çağlara taşıyacak taşıyıcılarsınız." ifadelerini kullandı.