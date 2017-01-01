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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Daniş:

10 Nisan 2017 Pazartesi, 18:24

EDİRNE (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş,''Ne zaman Türkiye'de koalisyon hükümeti olsa yönetilemez duruma geliyor, ardından darbeler geliyor. Türkiye hep tek başına iktidarlar döneminde büyümüş ve gelişmiş.'' dedi.

MHP Edirne İl Başkanlığını ziyaret eden Daniş, yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Çok önemli Anayasa değişikliği yaparken bile doğru şeylerin tartışılmadığını ifade eden Daniş, konuşmasına şöyle devam etti:

''Aslında popüler olarak da vatandaşlarımıza hoş gelecek şeylerle günleri geçiştiriyoruz. Şimdi ana muhalefet partisi bir şey söylüyor, yarın o daha tartışılmadan başka bir şey söylüyor. Öbür gün başka bir şey söylüyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı sistemi ve 18 madde etraflıca konuşulamıyor. Referandumdan 'Evet' çıksa bile cumhuriyetin değerleri en ufak bir değişikliğe uğramayacak. Bu işin ana teması istikrar. Ne zaman Türkiye'de koalisyon hükümeti olsa yönetilemez duruma geliyor, ardından darbeler geliyor. Türkiye hep tek başına iktidarlar döneminde büyümüş ve gelişmiş.''

MHP Edirne İl Başkanı Hakan Özkan da referanduma kadar MHP'nin var gücüyle çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Bölgede yaptıkları çalışmalarda vatandaşların anayasa değişikliğinin içeriğini pek bilmediğini tespit ettiklerini vurgulayan Özkan, ''Vatandaşlarımız kulaktan dolma şeylere inanıyor, Neymiş 'Tek adam olacakmış, diktatör olacakmış, yok rejim elden gidiyor' yok böyle şey arkadaşlar. Yalan yanlış ifadelerle milletimizin kafası karıştırılıyor.'' diye konuştu.

Ziyarette, AK Parti Edine İl Başkanı İlyas Akmeşe ve bazı yöneticiler de hazır bulundu.


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