10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bakan Özlü, Akçakoca esnafını ziyaret etti

10 Nisan 2017 Pazartesi, 18:28
Bakan Özlü, Akçakoca esnafını ziyaret etti

DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, referandum sürecinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bizim açımızdan 'evet' yönünde oy kullanmaya karşı halkımızda ciddi bir teveccüh var. Bir tercih söz konusu, kararsız olanlarla çok karşılaşmadım. Milletimiz kararını vermiş ve bu kararın ağırlıklı olarak 'evet' yönünde olduğu kanaatini edindim." dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, kent merkezindeki esnaf ziyaret eden Bakan Özlü, vatandaşlarla sohbet etti.

Bir taksi durağına girerek şoförlerle muhabbet eden Özlü, durağa gelen telefonu cevaplayarak istenen adrese taksi gönderdi. Daha sonra bir giyim mağazasına giren Özlü, buradan tişört satın aldı.

Bakan Özlü ayrıca, ilçede bulunan bir otobüs firmasının bilet satış bürosunu ziyaret etti. Burada görevli personelin, Bakan Özlü adına 16 Nisan tarihli Akçakoca'dan Ankara'ya, üzerinde "evet, evet evet" yazılı bilet kesti. Özlü, bileti alarak önce basın mensuplarına gösterdi, daha sonra cebine koydu.

Ziyaretler sırasında gazetecilere açıklama yapan Bakan Özlü, ilçede üç fabrikayı ve esnafı gezdiklerini anlattı.

İşçilerle ve esnafla yaptıkları görüşmelerde 'evet' oyuna olumlu bir teveccüh gördüklerini aktaran Özlü, şunları kaydetti:

"Büyük bir çoğunluğun 'evet' oyu kullanacağına ilişkin izlenim elde ettim. Dolayısıyla Türkiye'nin geneli olsun, özelde Düzce ve Akçakoca olsun gayet olumlu. Bizim açımızdan 'evet' yönünde oy kullanmaya karşı halkımızda ciddi bir teveccüh var. Bir tercih söz konusu, kararsız olanlarla çok karşılaşmadım. Milletimiz kararını vermiş ve bu kararın ağırlıklı olarak 'evet' yönünde olduğu kanaatini edindim."

İLGİLİ HABERLER
Bakan Özlü, Akçakoca'da boru fabrikalarını gezdi
YEREL

BAKAN ÖZLÜ, AKÇAKOCA'DA BORU FABRİKALARINI GEZDİ
Yığılca'da referandum çalışmaları bir çatı altında yürütülüyor
YEREL

YIĞILCA'DA REFERANDUM ÇALIŞMALARI BİR ÇATI ALTINDA YÜRÜTÜLÜYOR
Emniyet Müdürü Deniz &quot;Canımızı vermeye hazırız&quot;
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜ DENİZ "CANIMIZI VERMEYE HAZIRIZ"
Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü
YEREL

POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 172. YIL DÖNÜMÜ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ:
Düdüklüde kıymalı bamya oyunu seyirci ile buluşuyor
YEREL

DÜDÜKLÜDE KIYMALI BAMYA OYUNU SEYİRCİ İLE BULUŞUYOR
Bakan Özlü, dilek feneri uçurdu
YEREL

BAKAN ÖZLÜ, DİLEK FENERİ UÇURDU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, nikah şahidi oldu
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ, NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Bakan Özlü, huzurevini ziyaret etti
YEREL

BAKAN ÖZLÜ, HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ
Bakan Faruk Özlü, huzurevi sakinleri ile kahvaltı yaptı
YEREL

BAKAN FARUK ÖZLÜ, HUZUREVİ SAKİNLERİ İLE KAHVALTI YAPTI
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü Düzce'de
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ DÜZCE'DE
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ:
Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

DÜZCE'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından çıkan şeye inanamayacaksınız!