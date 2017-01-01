Bakan Özlü, Akçakoca esnafını ziyaret etti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, referandum sürecinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bizim açımızdan 'evet' yönünde oy kullanmaya karşı halkımızda ciddi bir teveccüh var. Bir tercih söz konusu, kararsız olanlarla çok karşılaşmadım. Milletimiz kararını vermiş ve bu kararın ağırlıklı olarak 'evet' yönünde olduğu kanaatini edindim." dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, kent merkezindeki esnaf ziyaret eden Bakan Özlü, vatandaşlarla sohbet etti.

Bir taksi durağına girerek şoförlerle muhabbet eden Özlü, durağa gelen telefonu cevaplayarak istenen adrese taksi gönderdi. Daha sonra bir giyim mağazasına giren Özlü, buradan tişört satın aldı.

Bakan Özlü ayrıca, ilçede bulunan bir otobüs firmasının bilet satış bürosunu ziyaret etti. Burada görevli personelin, Bakan Özlü adına 16 Nisan tarihli Akçakoca'dan Ankara'ya, üzerinde "evet, evet evet" yazılı bilet kesti. Özlü, bileti alarak önce basın mensuplarına gösterdi, daha sonra cebine koydu.

Ziyaretler sırasında gazetecilere açıklama yapan Bakan Özlü, ilçede üç fabrikayı ve esnafı gezdiklerini anlattı.

İşçilerle ve esnafla yaptıkları görüşmelerde 'evet' oyuna olumlu bir teveccüh gördüklerini aktaran Özlü, şunları kaydetti:

"Büyük bir çoğunluğun 'evet' oyu kullanacağına ilişkin izlenim elde ettim. Dolayısıyla Türkiye'nin geneli olsun, özelde Düzce ve Akçakoca olsun gayet olumlu. Bizim açımızdan 'evet' yönünde oy kullanmaya karşı halkımızda ciddi bir teveccüh var. Bir tercih söz konusu, kararsız olanlarla çok karşılaşmadım. Milletimiz kararını vermiş ve bu kararın ağırlıklı olarak 'evet' yönünde olduğu kanaatini edindim."