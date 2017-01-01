Cumhurbaşkanı Erdoğan Çorum'da

ÇORUM (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Valiliğini ziyaret etti.
Erdoğan, Abide Meydanı'nda düzenlenen "Çorum Buluşması"nın ardından Cumhurbaşkanlığına ait otobüsle Çorum Valiliğine gitti.
Valiliğe gelişinde polis tören mangası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Vali Necmeddin Kılıç'tan kentle ilgili brifing aldı. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Erdoğan, valilik önünde kendisini bekleyen vatandaşların yanına giderek fotoğraf çektirdi.
Ziyarette, TBMM İdare Amiri Salim Uslu ile milletvekilleri de bulundu.