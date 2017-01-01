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"8 maçta 5 galibiyete ihtiyacımız var"

10 Nisan 2017 Pazartesi, 18:42

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, kalan 8 maçta 5 galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Uygun, Celal Doğan Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bundan sonraki her maçın final niteliğinde olduğunu ve kazanarak üst sıralara tırmanmak istediklerini dile getirdi.

En alt sıradan kurtulduklarını ancak düşme potasından çıkamadıklarını ifade eden Uygun, biraz daha özveri, destek ve çalışmaya ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı.

İyi bir takım olduklarını ve bunu bazı maçlarda ispatladıklarını anlatan Uygun, 12 Nisan Çarşamba günü, erteleme maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacaklarını hatırlatarak şunları söyledi:

"İlhan başkanın vefatı nedeniyle oynayamadığımız bir maçı oynayacağız. Eski haftanın maçı olması sebebiyle Thiam, Ben-Hatira, Victor ve Marcinho gibi takımın 4 kilit ismi oynamayacak ama bunların yerine diğer arkadaşlarımızla oynayıp karşılaşmayı kazanmak ve puanımızı 25'e çıkarmak istiyoruz."

Kısa sürede futbolcuları en iyi şekilde hazırlayarak demoralize oldukları ortamdan kurtulmaya çalışacaklarını aktaran Uygun, "Önümüzde 8 maçımız var ve 5 galibiyete ihtiyacımız var. Bu süreç içerisinde rakiplerimizin de kazanabileceğini düşünerek hareket etmeliyiz. Her maça final gibi hazırlanıp 5 maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Bunun adı taraftarlık olamaz"


Aytemiz Alanyaspor maçında yapılan kötü tezahüratlara değinen Uygun, taraftarların içerisinde kulübün ligden düşmesini isteyen art niyetli bir kesimin bulunduğunu savundu.

Yapılan küfürlü tezahüratların takımı demoralize ettiğini vurgulayan Uygun, şöyle devam etti:

"Bunun akabinde de başarısızlık geliyor. Dikkat ediyorsanız dışarıda kazanıp evimizde yeniliyoruz. Bunun problemlerini yaşıyoruz. Anlamış değilim, bu takım şehirde yaşayan herkesin ortak değeri. Edilen küfürlere baktığımız zaman hadsizlik, eziklik ve acizlik diz boyu. Ben hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Bunun adı taraftarlık olamaz. Polis zaten bazı kişilerle ilgili işlem başlattı. Spor kardeşliktir, barıştır, sevgidir. Neticede spor yapıyoruz, düşme de olabilir kalkma da... Bu takım ben geldiğimde zaten düşmüştü. Şampiyonluğa oynuyordu da ben mi sonuncu sıraya getirdim? Sonuncuyduk, şimdi düşmeden kurtulma ümidimiz var."

Ümitlerini kırmak isteyenlerin bulunduğuna işaret eden Uygun, bir camiayı etkileyecek şekilde yapılacak olumsuzlukların takımın düşmesini kolaylaştırabileceğini belirtti.

Uygun, Aytemiz Alanyaspor maçında futbolcusu Barış Yardımcı'ya yönelik yapılan kötü tezahüratın hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Neyin peşindesiniz, anlamıyorum. Bu takımı kurtarmak için tek bir amaç uğruna savaşıyoruz. Bu yapılanlardan sonra ne oluyor, kim karlı çıkıyor. Sağduyulu olmak istiyoruz. Barış'a küfredenleri önce yanındaki taraftarların susturması gerekiyor. Önce saygılı olmalıyız. Ne istiyoruz? Bir taraftar; Kocaelispor, Göztepe, Eskişehirspor, Ankaragücü, Konyaspor gibi olmalı. Kendi takımına sahip çıkan olmalı taraftar. Taraftarlık takımının en kötü durumunda sahip çıkmaktır. Evde hanımına söz geçiremeyen adamın Twitter'ında, Instagram'ında harbi delikanlılık var. 100 adamı mahkemeye verdim. Twitter'ı olan Twitter'dan yazıyor, olmayan trip atıyor. Böyle bir sevgisizlik olmaz."


- Tazminatı Suriyelilere bağışlayacak


Aytemiz Alanyaspor maçında kötü tezahüratta bulunan 4 kişi hakkında işlem başlatıldığını belirten Uygun, şunları kaydetti:

"Onlardan gelecek parayı ne yapacağım, hiçbirinin parasına ihtiyacım yok çok şükür. Ben kitap yazıyorum, oradan gelecek 1,5 milyon lirayı da Mehmetçik Vakfına, şehit polis ve asker çocuklarımızla 15 Temmuz'da şehit olan kahramanlarımızın çocuklarının eğitimine bağışladım. Buradan gelecek parayı da Suriyeli kardeşlerimizin giderleri için vereceğim. Küfreden arkadaşlarına soruyorum, aynısı size yapılsa ne yaparsınız? Bunların arasında makam sahibi olanlar da var. Söylenecek çok şey var ama daha fazla bir şey söylemek istemiyorum."

Öte yandan Gaziantepspor, ligin 18. haftasında yapılması planlanan ancak Gençlerbirliği Kulübünün efsane başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelenen maçın hazırlıklarına başladı. Kaleci Vitor ile İlhan Parlak takımdan ayrı koşu yaptı.

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