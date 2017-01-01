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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik:

10 Nisan 2017 Pazartesi, 18:53

ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin CHP'yi eleştirerek, "Onlardan hiçbir şey olmaz çünkü hayatları millet seçsin: 'Hayır', Meclis seçsin: 'Hayır'. Bu referandumu da bizim önümüze koyan CHP'dir, Deniz Baykal'dır. Şimdi kapı kapı geziyor, 'Hayır' diyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, merkez Karaköprü ilçesinin Akziyaret Mahallesi'nde yapımı tamamlanan çok amaçlı toplum merkezi ve muhtar evinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte yıllardır hizmet ettiğini söyledi.

Milletin tarihi bir seçime girmeye hazırlandığını belirten Çelik, Türkiye'nin gelişmesinden ve büyümesinden iç ve dış güçlerin rahatsız olduğunu anlattı.

Muhalefet partilerinin hizmetlere engel olmak için sürekli tavır takındığını dile getiren Çelik, "Bu 'hayır'cılardan memlekete hiçbir zaman hayır gelmedi. Allah'ın izniyle yeni dönemde de 'evet'ler her tarafı şenlendirecek. Buna canı gönülden inanıyoruz." diye konuştu.

- "Yüzde 20'den aşağı inmiyorlar, yüzde 25'ten yukarı çıkmaya da niyetleri yok"

Çelik, referandumun amacının millet iradesinin yönetime talip kılınması olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de artık yüzde 20 veya 34 oy alanların ülke yönetimine talip olamayacaklarını söyledi.

CHP'nin devletten ve hizmetten haberi olmadığını savunan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanını halk seçsin diye referandum yapıyoruz, 'Çıkın' diyoruz, zihniyet aynı. CHP çıktı sahneye, cumhurbaşkanını halkın seçmesine de Meclis'in seçmesine de 'Hayır' diyor. Bu cumhurbaşkanı gökten mi inecek aşağıya? Ya o seçsin ya o seçsin, varsa birisi çıksın karşımıza konuşsun, konuşacak halleri yok, nasıl konuşacaklar? Ne devletten haberleri var ne hizmetlerden ne problemlerden haberleri var. Günlerini gün yapıyorlar, yüzde 20'den aşağı inmiyorlar, yüzde 25'ten yukarı çıkmaya da niyetleri yok. Onlardan hiçbir şey olmaz çünkü hayatları, millet seçsin: 'Hayır', Meclis seçsin: 'Hayır.' Bu referandumu da bizim önümüze koyan CHP'dir, Deniz Baykal'dır. Şimdi kapı kapı geziyor, 'Hayır' diyor. Sen değil misin güçlü bir cumhurbaşkanını halka seçtirmeye götürmek için bizi mecbur eden?

Şimdi cumhurbaşkanı güçlü değil miydi? Güçlüydü, şimdi halk da seçince daha da güçlü oldu."

Çelik, tek kişinin yönetimiyle iş ve hizmetlerin daha rahat yürütülebileceğine işaret ederek, "Devletin idaresi, iki kardeş bile olsa yürümez, kesin kavga çıkar. Ailenize bakın, iki çocuk anlaşamıyor, iki çocuğu anlaştırmakta zorluk çekiyorsun. Devletin tepesinde iki yetkili adam devleti nasıl idare edecek?" değerlendirmesinde bulundu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, daha sonra açılışı gerçekleştirilen tesisleri gezerek mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

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