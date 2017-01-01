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Ağrı'da 25 engelliye tekerlekli sandalye

10 Nisan 2017 Pazartesi, 18:58
Ağrı'da 25 engelliye tekerlekli sandalye

AĞRI (AA) - Ağrı Valisi Musa Işın, "Devletimiz Ağrı'da 10 bin 800 engelli kardeşimize her ay 930 lira bakım ücreti veriyor, iş veriyor. Hepimiz size hizmetkarız, sizin yanınızdayız ve sizi asla yalnız bırakmıyoruz." dedi.

Nezahat Çeçen Konferans Salonu'nda, Ağrı Engelliler Derneğince kentteki 25 engelli için tekerlekli sandalye dağıtım töreni düzenlendi.

Ağrı Belediye Başkan Vekili de olan Vali Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, engeli olmayanların engelli olanlara göre çok ağır bir imtihan ile karşı karşı olduklarını söyledi.

Aklı, ruhu ve şuuru engelli olanların bulunduğunu belirten Işın, "Allah yarattığı halde Allah'ı inkar edenler vardır. İşte esas büyük engelli olanlar bunlardır. Allah sağlıklı yaratmıştır ama Allah'a şükretmesini bilmeyenler esas engelli olanlardır." diye konuştu.

Devletin,engellilere yönelik çalışmalarına değinen Işın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletin yapması gereken, engelli kardeşlerimiz için yaşamı kolaylaştırmaktır. Maalesef bu konuda sonradan kervana katıldık. Önceden bu konuda pek fazla tedbir ve çalışmalarımız yoktu ama şimdi devletimiz, engelli kardeşlerimizin yaşamını hem kolaylaştırdı, hem onlara el uzattı, hem de kimseye de muhtaç etmedi. Devletimiz Ağrı'da 10 bin 800 engelli kardeşimize her ay 930 lira bakım ücreti veriyor, iş veriyor. Hepimiz size hizmetkarız, sizin yanınızdayız ve sizi asla yalnız bırakmıyoruz."

Tüm Engelliler Konfederasyonu Başkanı Nedim Kılıç ise Türkiye'nin 75 ilinde 8 bin 700 adet tekerlekli sandalye, 350-400 adet akülü araba dağıttıklarını söyledi.

Proje üreterek tekerlekli sandalye ve akülü araba aldıklarını belirten Kılıç, devlet sayesinde engellilere ulaştıklarını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından 25 engelliye tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.

Törene, Işın, Kılıç ve engellilerin yanı sıra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Engelliler Derneği Başkanı Sadullah Çabaş, kurum amirleri ile vatandaşlar da katıldı.

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